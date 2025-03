A qué hora y dónde ver los Oscar 2025 en España: la alfombra roja y la entrega de premios, ¿televisión o ‘streaming’?

¿A qué hora y dónde ver los Premios Oscar 2025? (Montaje Infobae)

Los grandes nombres como Demi Moore, Timothée Chalamet, Adrien Brody, Ralph Fiennes, Ariana Grande, Isabella Rossellini y Edward Norton han hecho que la esperada gala de los Premios Oscar 2025 sea aún más prometedora en esta edición. La 97.ª edición de la gala, que se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles, será una velada cargada de emociones, con Conan O’Brien debutando como maestro de ceremonias y una competencia reñida entre las películas favoritas.

Y es que, este año, Emilia Pérez lidera las nominaciones con 13 candidaturas, seguida de Wicked y The Brutalist, con 10 cada una. Además, la presencia de Karla Sofía Gascón, como una de las invitadas españolas a la gala según Fotogramas, tendrá en vilo a muchos espectadores, debido a la polémica que le impidió acudir a los Goya y que ha mantenido la incertidumbre durante las últimas semanas sobre su asistencia a los premios estadounidenses. Asimismo, Penélope Cruz será otra de las representantes de España en la gala. No obstante, la actriz madrileña asistirá como presentadora de uno de los premios de la noche.

Además, esta noche será igual de especial que la del año pasado, ya que la American Broadcasting Company (ABC) ha decidido que los premios darán comienzo una hora antes de lo habitual. Su objetivo principal: que más personas se unan a verlo y mejorar, así, los datos de audiencia. Del mismo modo, la clásica alfombra roja iniciará una hora y media antes, como siempre, para ver cómo entran todos los invitados con sus mejores galas.

Horario y cómo ver la gala de los Oscar en España

Los seguidores del cine en España deberán preparar café y ajustar sus relojes, ya que la ceremonia se celebrará entre la noche del domingo 2 de marzo y la madrugada del 3. Antes de la ceremonia, la alfombra roja abrirá la velada con entrevistas y análisis previos desde las 23:30. Pero no será hasta la 01:00, hora peninsular (00:00 en Canarias), que las entregas de premios tendrán su inicio. Concretamente, la programación será la siguiente:

23:30 - La noche de los Oscar

00:30 - 01:00 - Alfombra roja

01:00 - 05:00 - Gala y entrega de premios

Como la gala podrá extenderse entre cuatro y cinco horas, pues puede haber contratiempos, los amantes del cine estarán pegados a la pantalla hasta las cinco o las seis de la mañana, cuando el teatro haya apagado los focos, que no volverán a lucir hasta el año que viene. Los espectadores españoles que vean la entrega de premios por televisión tendrán la oportunidad ser testigos en directo de la cobertura de María Gómez, en participación con Carlos Areces, Brays Efe, Ingrid García-Jonsson, Alberto Rey y María Escoté. No obstante, su retransmisión solo estará permitida a los suscriptores de Movistar Plus+, que emitirá el programa en el dial 7 y 15.

Cómo ver los Oscar ‘online’ o en diferido después de su transmisión

El presentador de los Oscar, Conan O'Brien, se tumba sobre la alfombra roja durante su despliegue para la 97 edición de los Oscar en Los Ángeles, California, Estados Unidos, 26 de febrero de 2025. REUTERS/Carlos Barria

Para aquellos que no deseen trasnochar o que no tengan acceso a la plataforma exclusiva de Movistar Plus+, podrán disfrutar de los premios a través de Hulu Live TV, YouTube TV, AT&T TV y Fubo TV. Estas emisiones estarán coordinadas con la retransmisión de la cadena ABC, por lo que no tendrá una traducción al español.

Sin embargo, aquellos que estén menos familiarizados con el inglés, tendrán una carta libre de comentarios en directo en redes sociales. Igualmente, los que tengan una suscripción a Movistar Plus+ también podrán visualizar la gala en diferido. Por otro lado, todos los cinéfilos estarán atentos al nombre de las películas con más papeletas para ganar alguna figurilla en la madrugada del 3 de marzo:

Emilia Pérez (13 nominaciones)

Wicked (10 nominaciones)

The Brutalist (10 nominaciones)

Cónclave (8 nominaciones)

A Complete Unknown (8 nominaciones)

Anora (6 nominaciones)

La sustancia (5 nominaciones)

Dune: Parte Dos (5 nominaciones)

Aún estoy aquí (3 nominaciones)

Nickel Boys (2 nominaciones)