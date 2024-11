La vida de Carmen Balagué, Nieves Cuesta, ‘La Chunga’ de ‘Aquí no hay quien viva’, tras su paso por la serie: de cuidar a sus hijos, a reaparecer en TVE

La vida de Carmen Balagué. (Montaje Infobae, Imágenes de Atresmedia)

Si hay una serie que nunca envejece, que ha dejado huella y cuyas frases icónicas hemos incluido en nuestro día a día, es Aquí no hay quien viva. “Qué mona va esta chica siempre”, “Intolerante de la vida”, “Vamos, no me jodas”, “Chorizo”, “Un poquito de por favor” o “Las caras, Juan, las caras”, son oraciones que se siguen colando en nuestras conversaciones. En la escalera de Desengaño 21 hemos tenido la oportunidad de conocer a sus vecinos y a las compañías que se les han ido uniendo a lo largo de las temporadas. Una de las personas que se volvió un icono en su momento fue Nieves Cuesta, la hermana de Juan Cuesta.

Interpretada por Carmen Balagué, Nieves aterrizó en el centro madrileño después de que Paloma, su cuñada, entrara en coma tras su accidente entre las cuerdas del edificio. Con la intención de acompañar y ayudar a su hermano en esos momentos tan duros, decidió mudarse con él y sus hijos a su piso. Los vecinos no tardaron en darse cuenta de su carácter fuerte y por ello le apodaron La Chunga. Un mote que se ganó tras darle un tortazo a Concha por llamar a Juan “chorizo”, aunque enseguida dijo estar muy arrepentida. “Si a mí no me gusta la violencia, esto me ha dolido más a mí que a ella, ¿pero qué es eso de insultar a un presidente?”, se defendía.

Su trayectoria después de ‘Aquí no hay quien viva’

Tras varias temporadas en la serie, convertirse en dueña del 2º B e incluso tener una relación algo compleja con Andrés Guerra, abandonó el edificio, aunque hizo un cameo en el último episodio. En mayo de 2005, Balagué le decía adiós a sus compañeros y volvía a su Cataluña natal para atender a sus dos hijos pequeños, que hasta ese momento había estado cuidando su marido, el director de cine Joaquín Oristrell. En 2006, era él el que se alejaba del núcleo familiar para embarcarse en el rodaje de la película Va a ser que nadie es perfecto con los actores Fernando Tejero y Santi Millán.

La actriz catalana permaneció en Barcelona hasta 2011, donde trabajó en producciones de la televisión autonómica TV3, en series como La via Augusta, 13 anys i un dia o La Riera. La intérprete volvió a aparecer en otra producción de los hermanos Caballero años después, dando vida a una inspectora de trabajo en La que se avecina. En 2016, llegó a Cuéntame cómo pasó, para hacer de vidente. Un papel que compaginó con Señoras del (h)Ampa.

¿Se ha cansado alguna vez de ser ‘La Chunga’?

Cuando vemos a determinados intérpretes es inevitable que no se nos venga a la mente el personaje al que le dio vida en algún momento. Nos ocurre, por ejemplo, con Antonio Resines y su papel en Los Serrano o con Imanol Arias y Antonio Alcántara. Sin querer, también nos sucede con Carmen Balagué. El periodista Héctor Alabadi le preguntó a la protagonista cómo se vivía ese fenómeno de que la gente siga viendo en bucle la serie en las plataformas. “Es una serie muy original, con unos actorazos también increíbles, unos guiones fantásticos, una productora y unos directores maravillosos”, apuntaba la artista. Al mismo tiempo, aseguraba que “jamás” se había cansado de ser La Chunga ni “ni de ninguno de los personajes” que ha interpretado en su carrera.