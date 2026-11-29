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Barcelona, 29 nov (EFE).- El ministro de Cultura y número dos de Comuns-Frente Amplio al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, ha hecho un llamamiento a una "fortísima movilización" para las elecciones generales de este domingo, con el fin de "seguir avanzando y no retroceder ni un milímetro".

Así lo ha explicado tras votar en su colegio electoral en Barcelona, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, donde ha asegurado que hoy es un día "muy importante" y ha recordado que las libertades democráticas "fueron muy complicadas de conseguir en este país".

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"Quiero pedir una fortísima movilización, que vaya todo el mundo a votar, porque este país necesita seguir avanzando y no retroceder ni un milímetro", ha destacado el ministro, quien ha ejercido su derecho a voto poco después de las 9:30 horas.

Urtasun, quien ha sido la cara más visible de la campaña electoral de Frente Amplio en Cataluña, ha subrayado que no debe faltar "ni un solo voto" en esta comunidad, en la que se reparten 48 diputados y 16 senadores, porque se está "jugando mucho". EFE

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