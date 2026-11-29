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Almería, 29 nov (EFE).- Un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro al suroeste del municipio almeriense de Gérgal se ha registrado durante la madrugada de este domingo y se ha dejado sentir en tres municipios de la provincia: Abla, Gérgal y Serón.

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el movimiento sísmico se ha producido a las 03:46 horas a una profundidad de tres kilómetros y ha alcanzado una intensidad máxima de grado II en la Escala Macrosísmica Europea (EMS).

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El epicentro del seísmo se ha localizado en las coordenadas 37,0883 grados de latitud norte y 2,5509 grados de longitud oeste, en las inmediaciones de Las Alcubillas, al suroeste del núcleo urbano de Gérgal.

De acuerdo con la información actualizada por el IGN a las 09:30 horas de este domingo, el terremoto ha sido percibido con la misma intensidad en los municipios de Abla y Serón, así como en Calar Alto, en el término municipal de Gérgal.

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El Instituto Geográfico Nacional mantiene habilitado en su página web un cuestionario macrosísmico para que aquellas personas que hayan percibido el terremoto puedan aportar información sobre cómo y dónde lo han sentido. EFE

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