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Alicante, 29 nov (EFE).- La fiscalía pide seis años y medio de prisión para dos hombres acusados de ser los patrones de una patera con 19 tripulantes que, procedente de la costa argelina, fue rescatada a la deriva con 19 personas a bordo en el litoral de Alicante.

El juicio a estos dos hombres está previsto para el próximo miércoles a partir de las 9.55 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante y el ministerio público solicita la cárcel para ambos por un delito de favorecimiento de inmigración ilegal en España.

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La embarcación precaria había salido el 20 de mayo de 2026 y fue localizada a la deriva a unas 45 millas náuticas al este del litoral de Alicante, sin que presentara las medidas elementales de seguridad, lo que generaba un grave riesgo para la vida de los ocupantes. EFE