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Finestrat (Alicante), 29 nov (EFE).- El presidente de la Generalitat Valenciana y líder del PP en la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha invitado a la ciudadanía a votar este 29 de noviembre para decidir el futuro de España.

Así lo ha trasladado en un encuentro que ha mantenido con los medios de comunicación tras votar en la Casa de Cultura de Finestrat (Alicante).

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El líder de los populares valencianos ha llegado al colegio electoral a las 9:30 horas y ha votado sin incidencias.

"Como un ciudadano más he ejercido mi derecho al voto", ha señalado el presidente valenciano, quien ha añadido: "Creo que es lo que tenemos que intentar hacer todos los españoles y todas las españolas, votar, participar, decidir el futuro de España".

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"Que toda la sociedad vote y que luego esta noche veamos cuál es la decisión soberana que han tomado todos los ciudadanos españoles", ha agregado Pérez Llorca, quien ha agradecido el trabajo de todos los implicados en la jornada electoral. EFE

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