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Guadalajara (México), 28 nov (EFE).- El argentino Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, afirmó este sábado que su equipo persistirá en la idea de ganar el torneo Apertura del fútbol mexicano y ser protagonista en la Copa Intercontinental.

"Buscaremos lo mejor para competir en los dos frentes que nos quedan", aseguró el estratega en una rueda de prensa, después de eliminar al Atlas y clasificarse a la semifinal del Apertura.

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Este sábado, los Diablos fueron de menos a más para empatar 2-2 en casa del Atlas con goles de Alexis Vega y del brasileño Helinho y ganar la serie por margen de 4-2.

Seguir vivo en la liga local fue celebrado por 'el Turco', quien deberá tomar decisiones para mantener al equipo listo para asumir la semifinal sin arriesgar la participación en la Intercontinental en la que enfrentará el 9 de diciembre en Doha al Palmeiras, de Brasil.

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"Tenemos algunos pasajes reservados para el jueves, seguramente se irá un grupo de jugadores, pero todavía no hemos decidido quiénes", agregó.

Mohamed consideró que el buen ánimo de sus futbolistas fue importante para eliminar al Atlas, para el cual tuvo palabras de elogios.

"Fue un partidazo. Nos dejaron un tiempo bastante largo fuera; nosotros no hicimos buen primer tiempo. Creo que esto se debe a que no fuimos contundentes en casa, ahí teníamos que haber liquidado la serie, Atlas hizo un gran partido", opinó.

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El rival de Toluca en la semifinal se decidirá entre hoy y este domingo, cuando quedarán decididos los otros tres clasificados entre América-Monterrey, Guadalajara-Pachuca y Cruz Azul-León. EFE

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