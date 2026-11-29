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Redacción deportes, 29 nov (EFE).- La selección de México, dirigida por el español Pedro López, se convirtió, con su victoria ante Haití por 4-1, en los cuartos de final cuartos de final del Campeonato Concacaf en el vigésimo segundo equipo clasificado para el Mundial femenino de Brasil 2027.

Quedan por lo tanto diez plazas por cubrir, siete de las últimas eliminatorias de Europa, que se disputarán entre el martes 1 y el sábado 5 de diciembre, y tres del 'play off' intercontinental, que comenzó en Marruecos este sábado con las victorias de Sudáfrica, Uzbekistán y Ghana ante Taiwán, Papúa Nueva Guinea y Ecuador.

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Las selecciones que ya están clasificadas son Brasil (anfitriona), Australia, China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Filipinas (Asia), Argelia, Camerún, Malaui, Marruecos (África), Jamaica, Estados Unidos, Canadá, México (Concacaf), Argentina, Colombia (Conmebol), Nueva Zelanda (Oceanía), Dinamarca, Francia, Alemania y España (Europa), esta última la defensora del título obtenido en Sídney.

El sorteo de la fase final se celebrará el viernes 11 de diciembre en el Museo de Arte Modeerno de Río de Janeiro a las 16.30 horas GMT. EFE

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