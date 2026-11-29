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Madrid, 29 nov (EFE).- Un total de 38.616.949 españoles, de los que 35.953.542 residen en España y 2.663.407 en el extranjero, están llamados este domingo a las urnas para renovar los 209 miembros del Senado y los 350 del Congreso que después deberán elegir al presidente del Gobierno para los próximos cuatro años.

Serán las decimoséptimas elecciones generales en los más de 50 años del actual periodo democrático en España y las primeras para 1.615.034 jóvenes que han cumplido los 18 años desde los anteriores comicios, celebrados el 23 de julio de 2023.

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Para ejercer el derecho al voto estarán abiertos de 9:00 a 20:00 horas 22.493 locales en los que se constituirán 61.033 mesas electorales, que ya cuentan con todo el material necesario, incluidos los dispositivos para que, por primera vez, quienes lo deseen de los más de 1.755.000 ciudadanos que lo tienen activado puedan identificarse con el DNI digital.

En las mesas estarán 183.099 personas que fueron elegidas por sorteo en los ayuntamientos como presidentes y vocales -uno y dos por mesa, respectivamente-, que recibirán una dieta de 75 euros.

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A estas elecciones generales se han presentado un total de 895 candidaturas: 534 al Congreso, con 5.197 candidatos -entre titulares y suplentes- y 361 al Senado, con 5.400 candidatos. En esta cámara se elegirá por primera vez de forma separada un representante por la isla de Ibiza y otro por la de Formentera.

Del total de 7.597 candidatos, 3.867 son hombres y 3.730 mujeres, el 49,1 %.

Por su parte, el dispositivo de seguridad estará formado por más de 100.000 efectivos de las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la mitad de ellos de la Guardia Civil (50.373) y el resto de la Policía Nacional (30.036) y las policías locales (14.144) y autonómicas y unidades adscritas (6.174).

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La mayoría de ellos estarán desplegados en Andalucía (21.293), Madrid (11.063), Cataluña (10.630), la Comunidad Valenciana (10.434) y Castilla y León (9.782).

Estas elecciones tienen un presupuesto 243,4 millones de euros, con los que se ha costeado entre otras cosas la distribución a los colegios electorales de 210.000 urnas, 86 millones de sobres y 930.000 manuales de instrucciones para los miembros de las mesas. EFE

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(Foto)(Vídeo)