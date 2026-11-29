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Sevilla, 29 nov (EFE). - El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha llamado a la participación "masiva" en las elecciones generales de este domingo, una jornada que ha calificado de "crucial" para decidir "soberanamente y democráticamente" el rumbo del país.

En declaraciones a los periodistas a las puertas del colegio Salesianos Santísima Trinidad de Sevilla, donde ha votado a primera hora, Maíllo ha defendido el voto como "la acción más democrática y más poderosa" en la que todos tienen el mismo valor y ha augurado una noche electoral larga debido al recuento, especialmente el del Senado.

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Ha señalado que una alta movilización enviará "un mensaje contundente de la sociedad" sobre cómo quiere que se configuren las nuevas Cortes Generales.

El dirigente ha enmarcado las aspiraciones de su coalición, el Frente Amplio, en la búsqueda del "bien común", la defensa de los más vulnerables y de los trabajadores, con el objetivo de avanzar hacia una sociedad con "justicia social".

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Ha sostenido que la campaña ha ido "de menos a más" y ha asegurado que la formación percibe "una expectativa de crecimiento en la última semana" en movilización e ilusión, tras el debate a cuatro del pasado jueves y la actuación de su candidata a la presidencia, Ada Colau.

Maíllo ha subrayado que todos los votos son "imprescindibles" y "determinantes" ante la disputa de los últimos escaños, y ha expresado su "orgullo" por las cerca o más de 10.000 acreditaciones de apoderados e interventores de IU en mesas electorales de toda España para velar por un proceso "impecable" y "profundamente participativo".

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Ha avanzado además que tras votar en Sevilla viajará a Madrid para seguir el escrutinio como coordinador federal y realizar la valoración correspondiente junto a sus compañeros del Frente Amplio, al tiempo que ha advertido de que la jornada se extenderá por los votos del Congreso y, sobre todo, del Senado, un desenlace que afronta "con mucha expectativa y con mucha esperanza". EFE

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