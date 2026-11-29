29/11/2026 El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, vota en un colegio electoral de Sevilla en las elecciones generales del 29 de noviembre. ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA POLÍTICA ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

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El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha confiado en una participación "masiva" en estas elecciones generales del 29 de noviembre que ha calificado como un día "crucial para el país".

"Creo que va a haber una participación alta. Esa es mi impresión. Creo que hay un estímulo en la ciudadanía para participar y estoy convencido de que se va a hacer de manera masiva", ha asegurado este domingo tras ejercer su derecho al voto en el colegio Salesiano Santísima Trinidad de Sevilla.

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Maíllo ha expresado su gratitud a los 10.000 apoderados e interventores registrados de Frente Amplio para estos comicios y ha destacado la campaña "al alza" de la coalición que aspira a "una sociedad donde haya justicia social".

"Hemos ido muy al alza en cuanto a expectativas, movilización, ilusión, satisfacción del debate a cuatro que hubo el pasado jueves con la actuación estelar de nuestra candidata a la presidencia, Ada Colau, que se llevó de calle el debate, y generación de una expectativa de relación de simpatía que confiemos se traduzca también en el apoyo que deseamos para los objetivos que queremos, que es mantener una sociedad con la lucha del bien común y la felicidad para la mayoría de la gente", ha afirmado.

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El coordinador federal de IU ha confirmado que seguirá la noche electoral desde Madrid. "Todo voto es determinante. Y ahora lo más fascinante de todo es que cada ciudadano va a votar lo que considere él o ella. Nadie le va a decir lo que tiene que hacer, ni qué calculadora ni operación de marketing hacer", ha concluido.