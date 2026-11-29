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Washington (EE. UU.), 28 nov (EFE).- Los Washington Wizards despidieron este sábado al entrenador Brian Keefe tras la dura derrota en casa contra los Orlando Magic, según adelantó ESPN.

Adam Caporn, hasta ahora asistente, tomará el mando de los Wizards como interino, según las mismas fuentes.

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Los Wizards cayeron este sábado con claridad ante Orlando, que se fue al descanso con 30 puntos de ventaja y terminó ganando 116-91.

Washington eligió al ala-pívot AJ Dybantsa, de BYU, con el número 1 del draft de junio, para empezar una nueva etapa, pero el equipo tiene un modesto balance de 7-13. EFE

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