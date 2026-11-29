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Madrid, 29 nov (EFE).- El extremo murciano Isi Palazón se convirtió en la última jornada frente al Betis, en el estadio de La Cartuja, en el tercer jugador con más partidos en Primera en la historia del Rayo Vallecano al superar con 182 a una de las leyendas del club, el defensor Ángel Alcázar.

Isi, de 31 años, llegó al Rayo el 23 de enero de 2020 procedente de la Ponferradina y, unos días después, debutó frente al Villarreal en Copa del Rey.

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Esa temporada el Rayo, en Segunda, no pudo ascender, algo que sí pudo hacer la siguiente, la 2020/2021, en la que Isi fue uno de los grandes protagonistas de la plantilla y aportó diez goles.

Su debut en Primera con el Rayo se produjo el 15 de agosto de 2021 y desde entonces suma 182 partidos y 22 goles en la máxima categoría con la camiseta franjirroja.

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"Estoy muy contento de conseguir esta cifra con el Rayo. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas muy bien y por eso, sobre todo, quiero agradecérselo a la afición, que está ahí siempre apoyándome en mis días malos. También a mi familia, a mi mujer, a mis hermanas. Bueno, es un cúmulo de emociones que ahora mismo no puedo evitar sacar esta sonrisa y ojalá vengan muchos más partidos en Primera detrás", dijo Isi, al término del partido.

Por delante de Isi Palazón solo hay dos jugadores con más partidos en Primera. El primero es su compañero Álvaro García, que suma 218 y el segundo es Jesús Diego Cota con 197. EFE

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