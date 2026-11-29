Guardar

Vigo, 29 nov (EFE).- El internacional uruguayo Sebastián Cáceres es la apuesta de Claudio Giráldez para suplir al sancionado Yoel Lago en la línea defensiva, donde el técnico celeste sorprende con la titularidad de Álvaro Núñez para frenar a los atacantes del Villarreal: Oluwaseyi y Mikautadze.

La otra gran novedad en el once celeste está en el centro del campo, donde el entrenador gallego sitúa al joven Andrés Antañón junto a Ilaix Moriba. La delantera es para Hugo Álvarez, Williot Swedberg y Jutglá, ya que Borja Iglesias lleva mes y medio sin ritmo de competición.

PUBLICIDAD

Menos sorpresas hay en el once el Villarreal. Íñigo Pérez junta al joven Carlos Maciá junto a Gueye en una medular que refuerzan el canadiense Tajon Buchanan y el vigués Santi Comesaña.

Alineaciones:

Celta: Radu; Álvaro Núñez, Cáceres, Marcos Alonso; Javi Rueda, Moriba, Antañón, Javi Galán; Hugo Álvarez, Williot y Jutglà.

Villarreal: Gulácsi; Freeman, Logan Costa, Renato Veiga, Carlos Romero; Buchanan, Macia, Gueye, Santi Comesaña; Oluwaseyi y Mikautadze. EFE

dmg/apa