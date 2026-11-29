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Santiago de Compostela, 29 nov (EFE).- El PSdeG de Lugo ha denunciado este domingo interrupciones temporales de la votación por falta de papeletas en varias mesas electorales de la ciudad, así como dificultades de acceso en otros dos colegios, y ha responsabilizado al gobierno municipal de Elena Candia (PP) de las incidencias.

El coordinador de campaña de los socialistas lucenses, Lucho Lago Lage, ha asegurado que "por primera vez en años" se ha tenido que suspender temporalmente la votación en algunos colegios electorales, entre ellos el Aulario de Veterinaria y el Edificio Multiúsos de la Xunta de Galicia, tras agotarse las papeletas.

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Según ha explicado, la demora en la reposición de las papeletas llevó a la Junta Electoral a solicitar la colaboración de la Subdelegación del Gobierno para trasladar material a los centros afectados.

Lago Lage ha atribuido al ayuntamiento la "responsabilidad única y exclusiva" de lo sucedido y ha acusado al ejecutivo local de "improvisación y falta de gestión".

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Los problemas de falta de papeletas se suman a las dificultades de acceso denunciadas por el PSdeG en el Telecentro del Castiñeiro y el CEIP Albeiros.

En el primero, el pasado jueves se desplomó el falso techo en la zona donde estaba previsto instalar una de las mesas electorales.

Según los socialistas, el ayuntamiento tuvo conocimiento del incidente ese mismo día, pero no acondicionó el espacio para la votación.

La mesa afectada se instaló finalmente en la entrada del edificio, donde se forman largas colas, mientras que la otra está situada en el piso inferior y el funcionamiento lento del ascensor prolonga la espera de quienes necesitan utilizarlo.

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La mesa electoral trasladó estas dificultades a la Junta Electoral.

En el CEIP Albeiros, una de las puertas permanece cerrada y los votantes deben utilizar el mismo acceso para entrar y salir, lo que provoca que la cola se extienda por la acera. EFE

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