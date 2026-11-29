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Madrid, 29 nov (EFE).- Este domingo electoral estará marcado por el paso de un frente atlántico que dejará lluvias en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos, así como por la formación de nieblas matinales, con probabilidad de ser densas y persistentes, y temperaturas, que bajan, sobre todo en el este y norte peninsular.

En el resto de la península y Baleares predominará el tiempo estable, con cielos poco nubosos aunque a primeras horas habrá abundante nubosidad baja en regiones mediterráneas, las depresiones del nordeste y, especialmente, en la meseta sur, donde se esperan nieblas matinales, al igual que en otras zonas de la mitad norte peninsular, la fachada oriental y Baleares.

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En las Canarias, intervalos nubosos, con probables chubascos en el interior y las vertientes norte de las islas montañosas, mientras que en el resto estará poco nuboso.

En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en el norte y este peninsular, con descensos localmente notables en el Cantábrico, y las mínimas subirán en Cataluña y descenderán en Galicia, de forma notable en su mitad occidental; En el resto del país apenas habrá cambios, salvo heladas débiles en las montañas de la mitad norte.

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El viento soplará moderado del noreste (alisio) en Canarias, mientras que en la península predominarán los vientos flojos y variables, con intervalos moderados de cierzo en el valle del Ebro.

.- GALICIA: lluvias débiles a moderadas de madrugada, que podrían ser localmente fuertes en el suroeste, tendiendo por la tarde a poco nuboso con intervalos de nubes bajas. Brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas altas del interior.

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Las temperaturas mínimas experimentarán un descenso que será notable en el oeste y las máximas en descenso en el tercio norte y con pocos cambios en el resto. Vientos flojos de componente norte, con intervalos moderados en el litoral, y girando al final a este y nordeste.

.- PRINCIPADO DE ASTURIAS: cubierto. Brumas y nieblas en la Cordillera que podrían ser densas y persistentes. Lluvias débiles y chubascos que tienden a remitir durante la noche.

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Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, algo más acusado en el sureste y en el litoral más occidental; máximas en descenso, localmente notable en el interior. Viento flojo variable con intervalos de noroeste y oeste moderado en el litoral tendiendo durante las horas centrales, a norte, en todo el territorio.

.- CANTABRIA: cubierto. Brumas y nieblas en el interior que podrían ser densas y persistentes en cumbres. Lluvias débiles y chubascos, más intensos en el litoral y aislados y menos probables en el sur. Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios y las en descenso, localmente notable en el interior. Viento flojo variable arreciando en el litoral, desde la madrugada al mediodía, a moderado de oeste y noroeste.

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.- PAÍS VASCO: lluvias débiles y chubascos, más intensos en el litoral y aislados y menos probables en el sur. Brumas y nieblas en zonas altas del interior. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, más acusado en el litoral de Gipuzkoa; máximas en descenso generalizado. Viento flojo de componente sur, arreciando pronto a moderado en el litoral, girando por la mañana a componente oeste, por la tarde a norte y amainando a flojo en todo el territorio al anochecer.

.- CASTILLA Y LEÓN: Intervalos nubosos, con nubosidad más abundante por la mañana y predominando las nubes bajas durante la tarde. Se esperan algunas precipitaciones ocasionales, más probables en zonas de montaña del norte y del este. Algunas brumas y bancos de niebla.Temperaturas con pocos cambios. Algunas heladas débiles dispersas en zonas altas. Viento variable del noreste, flojo.

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.- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: cubierto abriéndose grandes claros, al final, en el sur y predominando las nubes altas en el resto. Brumas y nieblas durante las horas centrales, en zonas altas del oeste y norte. Lluvias débiles a moderadas en el noroeste y en Pirineos, sin descartar en el resto de la mitad oeste.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, más acusado en el extremo noroeste y en el área pirenaica y máximas en descenso, ligero en el sur. Viento flojo variable que tenderá, desde el mediodía, a noreste con intervalos moderados al final, en la Ribera Baja.

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.- LA RIOJA: cielo nuboso, tendiendo a intervalos de nubes bajas. Se esperan algunas precipitaciones débiles y ocasionales, sobre todo en la Ibérica durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso y máximas en descenso, excepto en la Rioja Baja, donde las temperaturas variarán poco. Viento del suroeste girando a noroeste, flojo.

.- ARAGÓN: intervalos nubosos, y alguna bruma o banco de niebla matinal en el extremo oriental del valle del Ebro que se disipa durante la mañana. Probabilidad de precipitaciones débiles en la divisoria de los Pirineos durante la segunda mitad del día, de nieve por encima de 1.800-2.000 metros.

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Temperaturas mínimas en ligero ascenso en Huesca y sistema Ibérico, y con cambios ligeros en el resto; máximas en descenso en los Pirineos, y en la mitad sur, y con cambios ligeros en el resto. Heladas débiles en el sistema Ibérico, y débiles a moderadas en los Pirineos. Viento flojo de dirección variable, o en calma, por la mañana, tendiendo a partir de mediodía a noroeste moderado en la depresión del Ebro, y norte flojo a moderado en el sistema Ibérico y divisoria de los Pirineos.

.- CATALUÑA: intervalos nubosos, y brumas o bancos de niebla en las depresiones a primeras y últimas horas. Probabilidad de precipitaciones débiles en la divisoria del Pirineo y Valle de Arán durante la segunda mitad del día, de nieve por encima de 1.800-2.000 metros. Temperaturas mínimas en ascenso, máximas en descenso en el Valle de Arán y divisoria de Pirineos, y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles a moderadas en los Pirineos. Viento flojo de dirección variable, o en calma, tendiendo a noroeste en Tarragona.

.- EXTREMADURA: intervalos nubosos, predominando las nubes bajas y altas. Se esperan brumas y nieblas, localmente persistente sobre todo en los valles del Tajo y Guadiana. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo variable.

.- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos de nubes altas y bajas durante la mañana abriéndose claros en horas centrales y aumentando al final del día a cubierto con nubes bajas y altas. Probables brumas y nieblas de madrugada y principio de la mañana que podrán ser más extensas, densas y persistentes en el sur, vegas y oeste, sin descartar en el área metropolitana y Henares y en picos altos de la sierra.

Temperaturas mínimas con pocos cambios salvo ligeros ascensos en metropolitana y Henares y máximas en ascenso en la mitad oriental metropolitana y Henares y al noreste de la sierra, más ligero en la mitad sur de la comunidad; Heladas débiles dispersas en cumbres de la Sierra. Viento flojo variable que tiende a flojo del noreste en las últimas horas.

.- CASTILLA-LA MANCHA: nuboso con intervalos de nubes altas y bajas abriéndose claros de noroeste a sureste a lo largo de la jornada. Brumas y nieblas que podrán ser más densas, extensas y persistentes de madrugada y principio de la mañana en los valles occidentales y en las Manchas excepto en la Mancha conquense que se darán en la parte más occidental. No se descarta alguna lluvia débil en la serranía de Guadalajara.

Temperaturas mínimas con pocos cambios salvo descenso ligero en Montes de Toledo y en el resto localmente ascensos ligeros, más acusado en la Serranía de Cuenca y en la Alcarria Conquense; Máximas en ascenso en las Alcarrias y en el resto en descenso ligero, más acusado en las Manchas de la mitad sur y en Palomeras de Molina. Heladas débiles en Palomeras de Molina y en la Serranía de Cuenca. Viento flojo variable con predominio del este en la primera mitad del día y del norte en las horas centrales.

.- COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en ligero descenso. En el litoral, viento flojo con predominio de la componente oeste, tendiendo a este durante la tarde, en el resto, flojo de dirección variable, o en calma.

.- REGIÓN DE MURCIA: poco nuboso; con intervalos de nubes bajas en el este de la comunidad. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero descenso. Vientos flojos variables.

.- ILLES BALEARS: intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil, aislada y ocasional en Mallorca y Pitiusas a partir de la tarde. No se descarta algún banco de niebla matinal. Temperaturas nocturnas con pocos cambios o en ascenso y diurnas en ligero descenso. Viento flojo del nordeste o en calma.

.- ANDALUCÍA: intervalos de nubes medias y altas. No se descartan bancos de niebla en el extremo occidental de la comunidad y en Sierra Morena. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso en las sierras del tercio oriental y con pocos cambios en el resto. Vientos flojos variables.

.- CANARIAS: intervalos nubosos en el norte. En el resto de zonas, nuboso durante el mediodía y la tarde, con baja probabilidad de chubascos débiles en zonas de interior, que podrían ser localmente moderados en La Palma y en Tenerife. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente norte, moderado en los extremos sureste y oeste de las islas montañosas. EFE