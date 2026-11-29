Madrid, 29 nov (EFE).- Un 99,86 por ciento de las mesas electorales previstas para las elecciones generales de este domingo se han constituido, según los datos del Ministerio del Interior volcados en la página web de estos comicios.
Así, se han conformado 60.952 mesas de las 61.033 que tenían que hacerlo y ninguna ha sido suspendida.
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Estas mesas, que ya están recibiendo los votos de los electores, representan a un censo de 35.906.572 ciudadanos de un total de 35.953.542 llamados a las urnas. EFE
(Foto) (Vídeo)
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