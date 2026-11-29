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El 99,9% de las mesas electorales de toda España han quedado constituidas con normalidad a las 10.00 horas, según datos del Ministerio del Interior.

En concreto estaban abiertas un total de 60.986 mesas electorales de las 61.033 previstas en estas elecciones generales, según los datos recogidos en la web resultados.29neleccionesgenerales.com.

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A las 10.00 horas, las comunidades de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Baleares, La Rioja, Asturias y Murcia, y las ciudades de Ceuta y Melilla tenían constituidas todas sus mesas.

Únicamente en Castilla y León y Canarias quedaban algunas mesas por constituir. En concreto, en Castilla y León se han constituido el 99,95% de las mesas, solo quedaban dos por constituir, y en Canarias el 97,31%.

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