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Guillermo Benavides

Pekín, 29 nov (EFE).- Tras más de una década de reformas y sin volver a un Mundial masculino desde 2002, China vuelve a buscar soluciones en la cantera con una receta paradójica: formar futbolistas capaces de ganar enseñándoles a aceptar las derrotas.

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La apuesta choca con la realidad del fútbol base chino, donde en algunas academias perder partidos puede costar alumnos, ingresos y oportunidades de jugar.

El Plan Rojo, presentado el lunes y con horizonte en 2035, antepone el desarrollo a los resultados, el aprendizaje a las victorias, la calidad a la cantidad y el potencial a la selección prematura.

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Su impulsor técnico, el belga Chris Van Puyvelde, afirmó a la agencia oficial Xinhua que "hay que aceptar las derrotas, porque de los fracasos se aprende mucho".

El programa de la Asociación China de Fútbol (CFA) establece etapas de seis a once, doce a dieciséis y diecisiete a veintiún años, y busca coordinar entrenamiento, selección de talentos y formación de técnicos.

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Chen Zhe, fundador de Beijing DSF Soccer School, explicó a EFE que las derrotas pueden provocar la marcha de alumnos, con consecuencias económicas para las academias.

"La principal presión que sufren los entrenadores de base por los resultados procede del riesgo de perder alumnos", sostuvo.

El colombiano Juan Madrigal, de la Academia de Fútbol Sudamericana (SAFA), coincidió y aseguró que "se nota cierta insatisfacción en los padres que esperan ver resultados inmediatos", lo que llevó a algunos a cambiar de club.

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El inglés Paul Major, con quince años en China, relató que algunos técnicos reservaban a los niños menos fuertes hasta conseguir una ventaja cómoda.

"Preferiría perder un partido jugando buen fútbol que ganar simplemente enviando balones largos al jugador más fuerte", señaló.

Las aspiraciones profesionales también empujan a priorizar las victorias, según el portugués Sheevam Dincar.

"Esto provoca que los jugadores que maduran más tarde, ya sea física o técnicamente, queden excluidos o dispongan de pocos minutos de juego", advirtió.

El plan aborda la selección prematura y propone observar durante más tiempo a los futbolistas de maduración tardía y darles oportunidades para competir.

Van Puyvelde advirtió a Xinhua de que muchos futbolistas chinos eligen opciones conservadoras por miedo a equivocarse.

Major comparó a algunos niños con "robots futbolísticos", pendientes de obedecer instrucciones antes que de decidir por sí mismos.

La preocupación no nació en noviembre, pues China ya lanzó una reforma nacional en 2015 y la CFA publicó un programa juvenil en 2020, revisado en 2022.

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Entonces se trataba de principios generales, mientras que ahora la federación pretende convertirlos en un marco técnico nacional con criterios más concretos de juego, selección y formación.

Van Puyvelde ya había presentado el Plan Rojo dentro de la federación en 2019, antes de marcharse en 2022, y su regreso en 2026 volvió a plantear el problema de la continuidad de las políticas.

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El presidente de la CFA, Song Kai, reconoció que las versiones anteriores no habían podido publicarse oficialmente y advirtió: "No tememos empezar despacio, sino repetir una y otra vez los cambios de rumbo".

Una reforma interministerial de 2024 también fijó como objetivo establecer veinte centros provinciales para 2025 y extender la red a todas las provincias en 2030, aunque esos compromisos no garantizaron por sí solos mejores futbolistas.

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Major destacó el aumento de academias y de la participación, especialmente femenina, mientras Madrigal señaló mejoras técnicas vinculadas a entrenadores extranjeros, avances que conviven con prácticas favorables a los resultados inmediatos.

Para el periodista chino Chen Yong, la novedad de este Plan Rojo es su vinculación con los centros de formación de cinco niveles, que facilitarían su aplicación, aunque advirtió a EFE que el programa "no es una respuesta única ni un modelo que deba aplicarse de manera rígida".

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El reto es trasladar esa filosofía a las decisiones cotidianas de clubes, escuelas y familias.

Los documentos públicos apuntan a criterios como la promoción y el desarrollo de jugadores, pero no aclaran cómo afectarían a las primas, renovaciones o estabilidad laboral de técnicos cuyos equipos perdieran pese a formar buenos futbolistas.

Chen Yong contó a EFE que un entrenador que asistió a una formación le resumió así esa tensión: "Lo entendemos, pero si los resultados son malos, mañana nos despiden".

Dincar, por su parte, pidió supervisión para evitar que el programa termine siendo "otro plan más que nadie cumplirá", y Chen Zhe reclamó que el seguimiento alcance también a las academias privadas.

China volvió a fijar metas, edades y métodos, pero su mayor desafío es lograr que las derrotas infantiles dejen de amenazar a quienes forman jugadores y se conviertan en parte del aprendizaje. EFE

(foto) (vídeo)