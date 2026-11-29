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Puertollano (Ciudad Real), 29 mar (EFE).- La selección española femenina conquistó este domingo el Torneo Internacional de España (TIE) con una contundente victoria ante la de Túnez (35-24) y terminó invicta esta competición de preparación para el próximo Europeo.

Las 'guerreras' crecieron con el paso de los minutos, consiguieron abrir distancia antes del descanso y terminaron de romper el encuentro en la segunda mitad.

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El equipo español, tras un comienzo igualado, comenzó a asentarse a partir del primer cuarto de hora, cuando encontró más recursos para superar a la defensa tunecina y mostró más efectividad desde la línea de 6 metros con las hermanas Tchaptchet.

España logró doblar a su rival en el marcador y sostuvo su dominio hasta alcanzar el descanso con una ventaja de siete goles (16-9).

Tras la reanudación, las española mantuvieron el ritmo y continuaron aumentando la diferencia.

España encontró continuidad en su ataque, sobre todo con María Prieto O’Mullony, Eider Poles y Elisabet Cesáreo, no se relajó en el tramo final del encuentro, liderada por Lisa Oppedal y Carmen Arroyo, y rubricó un claro triunfo.

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- Ficha técnica:

35 - España (16+19): Elba Álvarez Torrado (3), Estitxu Rodríguez Sarasola, Elisabet Cesáreo Romero (2), Maddi Aalla Rotaetxe, Jennifer Gutiérrez Bermejo, Lysa Tchaptchet Defo (1), Eider Poles Olucha (3), Lucía Prades Rincondo, María Prieto O’Mullony (9), Lyndie Tchaptchet Defo (3), Carmen Arroyo Pimienta (5), Paula María Agulló Pelegrín, Lisa Oppedal Weichbrodt (6), Erika Elena Vladu Vladu (1), Belén Rodríguez Lario (2), Adriana Mallo Díaz.

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24 – Túnez (9+15): Eya Ben Abdallah (1), Fadwa Aouij (6), Amal Ben Hassine, Amal Hamrouni (5), Roua Mkaddem, Yosr Mostafaoui, Mouna Jlezi (1), Basma Sfar, Salma Ben Hassine (3), Nada Zalfeni (1), Mariem Rezgui, Sondes Hachana Ep Kerkeni (1), Oumayma Dardour (2), Mayssa Ben Hassine (2), Soumaya Belhadj (2).

Marcador cada cinco minutos: 1-2, 4-3, 6-4, 10-5, 12-6, 16-9 (descanso); 20-12, 22-15, 24-15, 31-18, 33-21, 35-24 (final).

Árbitros: Maialen Calderón Duñabeitia y Marta Fernández Lafuente. Excluyeron a Carmen Arroyo y Lisa Oppedal, en una ocasión, y en dos a Lyndie Tchaptchet, por España; y por Tunez, a Salma Ben Hassine, Sondes Hachana, y Mayssa Ben Hassine, en una ocasión, y en dos a Oumayma Dardour

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Incidencias: Partido correspondiente a la tercera y última jornada del Torneo Internacional de España disputado en el pabellón Antonio Rivilla de Puertollano ante unos 1.500 espectadores. EFE

an/ism