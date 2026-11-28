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Chicago (EE.UU.), 27 nov (EFE).- Un hombre sentado a pie de pista en San Antonio empujó al esloveno Luka Doncic, líder de Los Ángeles Lakers, al acabar el partido que los angelinos perdieron 99-96 en la última jornada de la fase de grupos de la NBA Cup.

El incidente se produjo cuando Doncic se dirigía hacia el túnel de vestuarios. Tras lanzar hacia la grada su manguito del codo, volvió a recogerlo de las manos de una aficionada, y el hombre sentado a su lado le empujó.

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Los miembros de seguridad del estadio intervinieron de inmediato y el aficionado pidió disculpas a Doncic sin que hubiera mayores consecuencias.

Doncic firmó 31 puntos, pero los Lakers quedaron eliminados de la Copa de la NBA. EFE