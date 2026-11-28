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Chicago (EE. UU.), 27 nov (EFE).- Los Celtics, con el español Hugo González como titular, cayeron este viernes por 87-86 ante los Atlanta Hawks, en un partido que cerró la fase de grupos de la NBA Cup con ambos equipos con un balance de 3-1 y con el pase de Boston a cuartos de final como comodín.

González, elegido con el número 28 en el draft de 2025, firmó 9 puntos (4 de 6 en tiros de campo y 1 de 2 en triples), tres rebotes y un tapón en casi 16 minutos.

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Los Celtics, que no contaron con Mitchell Robinson por una enfermedad, apostaron por el madrileño en un partido de máxima exigencia.

Los Hawks, que ganaron el grupo gracias al desempate directo, remontaron 15 puntos (65-50 en el tercer cuarto) con un parcial de 20-4. Jalen Johnson lideró a Atlanta con 24 puntos y 12 rebotes, mientras que Nickeil Alexander-Walker sumó 20 y anotó los cuatro últimos puntos de su equipo.

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En Boston, Jayson Tatum aportó 20 puntos, pero perdió un balón clave a 3.8 segundos del final. Neemias Queta firmó 22 rebotes y 11 puntos, mientras que Derrick White metió un triple sobre la bocina para terminar con 13.

Con este resultado, los cruces de cuartos de final del Este quedaron definidos. Los Detroit Pistons recibirán a los Celtics y los Hawks, ganadores del grupo, recibirán a los Philadelphia 76ers. EFE

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