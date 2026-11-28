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Chicago (EE.UU.), 27 nov (EFE).- LeBron James lideró este viernes con 21 puntos, siete rebotes y seis asistencias la victoria de los Philadelphia 76ers por 111-87 sobre los Indiana Pacers, que entregó al equipo de Nick Nurse el pase a los cuartos de final de la NBA Cup.

Los Sixers dominaron de principio a fin a los Pacers. Nunca estuvieron abajo en el marcador y rompieron el partido con un 30-22 en el primer cuarto.

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Philadelphia ganó sin Jaylen Brown, que arrastra una lesión en el isquiotibial izquierdo, pero con Joel Embiid, de vuelta tras perderse dos partidos por enfermedad.

El pívot sumó 14 puntos, 11 rebotes y tres robos. Anfernee Simons aportó 19 puntos, con cinco triples, y Dominick Barlow sumó 12 puntos y ocho rebotes, mientras que Tyrese Maxey firmó 14 puntos y seis asistencias.

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Indiana, sin Tyrese Haliburton, ausente desde el 26 de octubre por una lesión en los isquiotibiales, acabó con un 34,9% en tiros de campo y un 13,5% en triples (5 de 37). Jay Huff, con 18 puntos, fue su máximo anotador.

Los cuartos de final se jugarán los días 4 y 5 de diciembre. EFE

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