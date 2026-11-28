Guardar

Madrid, 28 nov (EFE).- Los medios de comunicación tienen todo preparado para la noche electoral. Las televisiones modificarán sus parrillas, las radios tendrán sus especiales y los periódicos digitales seguirán minuto a minuto el escrutinio. El lunes a las televisiones les tocará hacer sus propias cuentas, las de las audiencias.

¿En qué televisión, en qué radio o en qué periódico digital prefiere seguir la noche electoral? La oferta es amplia. Aquí van algunas pistas para poder elegir.

PUBLICIDAD

Las cadenas modificarán sus parrillas, desplegarán equipos en las sedes de los partidos, conectarán con el centro de datos electorales y reunirán a expertos para interpretar las cifras que vayan arrojando las urnas.

A las 20:00 horas, coincidiendo con el cierre de los colegios electorales en la península, se conocerán los resultados de dos sondeos de seguimiento electoral (‘tracking’): el de Sigma Dos para RTVE y FORTA y el de SW Demoscopia para La Séptima.

PUBLICIDAD

- TVE: La programación especial comenzará a las 7:00 horas. A las 19.30 horas, Pepa Bueno y Alejandra Herranz estarán al frente de 'La gran decisión', que se emitirá simultáneamente en La 1, el Canal 24 Horas y TVE Internacional.

- Antena 3: Vicente Vallés conducirá desde las 19:30 horas el especial electoral, con analistas como Pilar Velasco, Iván Redondo, José Manuel García-Margallo y Javier Caraballo. Matías Prats y Mónica Carrillo informarán de las votaciones en el informativo del mediodía.

PUBLICIDAD

- La Sexta: Se adelantará una hora a los especiales de TVE, Antena 3 y Mediaset. Desde las 18:30 horas, Antonio García Ferreras y Ana Pastor estarán al frente de ‘Al Rojo Vivo: Objetivo Moncloa’, con politólogos como Pablo Simón y Lluís Orriols y periodistas como Lucía Méndez e Ignacio Escolar.

- Telecinco y Cuatro: Compartirán programación electoral, pero no hasta el final de la noche. Carlos Franganillo conducirá desde las 19:30 horas '29N. España decide' en ambas cadenas hasta las 22:30, cuando Telecinco dará paso a 'GH VIP'. Quienes quieran seguir el especial tendrán que sintonizar Cuatro, donde continuará hasta las 00:30 horas.

PUBLICIDAD

- La Séptima: La cadena se estrena en la cobertura de unas elecciones generales y para ello madrugará más de lo habitual. A las 9:00 horas, Verónica Sanz abrirá la jornada con ‘El pulso’. A las 19:00 horas comenzará ‘La última hora especial 29N’, con Javier Ruiz y Noor Ben Yessef, hasta las dos de la madrugada.

- TRECE: Ana Samboal iniciará a las 19:30 horas la programación especial y a las 21:00 horas José Luis Pérez tomará el relevo, con analistas como Antonio Jiménez, Cristina López Schlichting y Bieito Rubido.

PUBLICIDAD

Para quienes prefieran seguir la noche electoral sin estar pendientes de una pantalla, las emisoras también han preparado sus especiales.

- RNE: Juan Ramón Lucas y Lara Hermoso conducirán desde las 19:45 horas el especial en Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior, con Javier Aroca, María José Fuenteálamo y Jorge Resina.

PUBLICIDAD

- Cadena SER: Aimar Bretos, acompañado por Sara Canals y Guillermo Lerma, conducirá la noche electoral. Más de un centenar de periodistas participarán en la cobertura.

- Onda Cero: Rafa Latorre estará al frente del especial desde las 19:30 horas, con Rubén Amón, Marta García Aller, Ignacio Varela y Julián Cabrera, entre otros.

PUBLICIDAD

- COPE: Carlos Herrera y Jorge Bustos conducirán desde las 19:30 horas el especial electoral, acompañados por Ángel Expósito, Alejandro Requeijo y Pilar García de la Granja.

También habrá quien siga la noche electoral con el móvil en la mano. A la oferta informativa de las ediciones digitales de periódicos como El País, El Mundo y ABC se suman algunos especiales audiovisuales en los diarios.

PUBLICIDAD

El País, que ha movilizado a un centenar de profesionales, ofrecerá desde las 18:00 horas un especial de su programa de vídeo ‘Ruta 29N’, con su director, Jan Martínez Ahrens, y sus profesionales.

El Español comenzará a las 7:30 horas su especial en la web y YouTube, conducido por Arturo Criado, con Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara.

Los gráficos y las herramientas interactivas permitirán a los lectores hacer sus propias cuentas con las posibles mayorías parlamentarias. RTVE Noticias ofrecerá incluso los resultados por calles. EFE

Recursos de archivo en Efeservicios: 8023639672,8013558753 y 55012661502