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Chicago (EE. UU.), 27 nov (EFE).- La selección femenina de Estados Unidos arrolló este viernes por 8-0 a la de El Salvador y selló el billete para el Mundial de Brasil 2027 en el arranque del Campeonato W de la Concacaf.

El triunfo en el partido de cuartos de final disputado en Mansfield (Texas) da a las estadounidenses una de las cuatro plazas directas y las clasifica a las semifinales.

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El equipo de Emma Hayes dominó de principio a fin en Texas. Firmó ocho goles ante un El Salvador que no logró ni un solo tiro a puerta.

El partido se abrió pronto. Kennedy Wesley marcó a balón parado en el minuto 9 y Estados Unidos aceleró en la media hora siguiente. Tierna Davidson amplió con un cabezazo en el 31 y Mallory Swanson hizo el 3-0 un minuto después.

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Ashley Sánchez se encargó de convertir el partido en un monólogo. Anotó tres goles en siete minutos, en los minutos 36, 39 y 43, y llegó al descanso con un triplete.

Sophia Wilson cerró la primera mitad con el 7-0 en el minuto 45, tras un pase de Lindsey Heaps.

En la segunda parte, con el marcador y el pase ya sentenciados, Hayes dio paso a Jaedyn Shaw, convocada para sustituir a la lesionada Trinity Rodman. La estadounidense no marcó, pero asistió a Gisele Thompson.

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Croix Bethune puso el 8-0 final en el minuto 80, con asistencia de Heaps.

Estados Unidos se jugará ahora el pase a la final en las semifinales del 1 de diciembre, también en Mansfield.

El torneo también otorga tres plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y la final será el 5 de diciembre en el Shell Energy Stadium de Houston. EFE

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