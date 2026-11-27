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Londres, 27 nov (EFE).- El portero español David Raya volvió a entrenarse tras superar la lesión de hombro que sufrió la semana pasada en el empate contra el Newcastle United.

El internacional español se hizo daño en el hombro en un choque en un córner y tuvo que ser sustituido por Kepa Arrizabalaga, que jugó los veinte minutos finales de ese partido y fue titular este martes en la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund.

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"Está entrenando", dijo Mikel Arteta este viernes en rueda de prensa, aunque el técnico español no quiso desvelar si será titular este domingo contra el Manchester City.

"Quedan aún varios días para el partido, estamos tratando de tener a todos disponibles", agregó.

Ganador del Guante de Oro los últimos tres años, Raya ha sido una pieza vital en los últimos éxitos del Arsenal y Arteta confía tenerle listo para los importantes cuatro partidos que tiene en los próximos diez días: Manchester City, Brentford, Tottenhan Hotspur y Real Madrid. EFE

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