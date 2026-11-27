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Madrid, 27 nov (EFE).- Si se produjera un derrame de combustible en el naufragio del carguero Med Emre, "no estaríamos ante un caso como el del Prestige, no tiene nada que ver, pero es necesario ser muy cautelosos y rápidos en la operativa de rescate", ha explicado a EFE la directora del Centro Oceanográfico de Baleares (IEO-CSIC), Salud Deudero.

El hundimiento del petrolero Prestige hace ahora 24 años frente a las costas gallegas provocó una gigantesca marea negra en la mayor catástrofe ecológica de la historia de España y contribuyó a tomar conciencia de los riesgos asociados al transporte marítimo de combustible, aunque en esta ocasión las circunstancias son diferentes pues la carga del Med Enre es de gasóleo, que "tiene consecuencias ambientales graves pero más livianas que los hidrocarburos pesados que crean el chapapote".

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Bióloga marina y profesora de investigación, Deudero confía en que finalmente no se produzca el vertido pero, si lo hubiera,"lo malo es que sería más difícil hacer una contención eficiente" de la mancha y "lo bueno es que el gasóleo es volátil y se fotodegrada, el Sol ayudaría a volatilizarlo rápidamente".

Desde el punto de vista de la biología, los efectos tóxicos inmediatos crearían problemas en las comunidades planctónicas, incluyendo microalgas, larvas de langosta o peces, medusas y pequeños crustáceos "e incluso en tortugas y aves marinas".

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Al haberse producido el siniestro en un corredor de migración de cetáceos, también afectaría a rorcuales, cachalotes, delfines y otros tipo de fauna similar presentes en la región.

El naufragio del Med Emre ha traído a la memoria el caso del buque Don Pedro en julio de 2007: un navío "que colisionó con unos islotes delante del puerto de Ibiza y provocó un derrame" sobre cuyos efectos en especies como mejillón, erizos o posidonia "trabajamos a lo largo de meses".

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De momento, el casco del buque sigue a flote mientras se estudia la mejor forma para arrastrarlo hasta la costa y poder extraer el combustible, pero en el caso de que finalmente se hundiera, "todo dependería del tipo de fondo donde quedara hundido porque esta zona tiene una elevada complejidad biológica".

"No sabemos si los tanques aguantarían la presión y colapsarían hasta producir fugas" y, en caso de que un hipotético derrame llegara a la costa, afectaría también a las especies de las comunidades costeras, ya que, ha recordado, "en Ibiza y en Levante hay extensas praderas de posidonia oceánica, que forma el equivalente a bosques submarinos con presencia de esponjas, cangrejos, etc."

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El IEO-CSIC cuenta con capacidades técnicas y operativas para apoyar las operaciones, como la posibilidad de elaborar predicciones con imágenes de satélite y solaparlas con las bases de datos en su poder, lo que permite vigilar todas las especies de la zona, incluyendo las pesqueras.

"Hemos cumplido 120 años de historia en nuestro centro y tenemos muchísima información", ha añadido Deudero que confirma además haber planteado estas capacidades al CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrado) "y esta mañana también he hablado con la Delegación del Gobierno en Baleares", si bien "tienen que activarnos oficialmente para poner en práctica nuestros recursos". EFE

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