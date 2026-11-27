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Madrid, 27 nov (EFE).- Con motivo del vigésimo aniversario de la publicación de su exitoso álbum de debut, 'Life In Cartoon Motion' (2007), Mika celebrará en Madrid el 8 de noviembre de 2027 uno de los conciertos de su próxima gira europa, la única fecha en España.

Será en el Palacio Vistalegre, ha anunciado su promotora este viernes, y las entradas podrán adquirirse primero en una preventa mediante registro previo desde las 10 horas de este próximo martes, 1 de diciembre, y en taquilla general a la misma hora a partir del próximo 4 de diciembre.

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La celebración de la gira, titulada 'Live In Cartoon Motion', llegará en paralelo con una reedición de su primer álbum, ampliada con cinco temas inéditos compuestos en aquella etapa y producidos junto a Greg Wellls, quien también tomó los mandos en los temas originales.

"Este álbum nació de las historias de amigos, familia y de la ciudad de mi adolescencia en Londres", ha rememorado Mika en declaraciones recogidas por su oficina.

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Con éxitos como 'Grace Kelly', 'Relax, Take It Easy', 'Love Today' o 'Happy Ending', 'Life In Cartoon Motion' se convirtió en un éxito global que despachó cerca de 8 millones de copias e hizo conocido en medio mundo a su autor, nacido realmente Michael Holbrook Penniman Jr (Beirut, 1983). EFE