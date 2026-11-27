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Madrid, 27 nov (EFE).- Más 3.500 militares de las Fuerzas Armadas desplegados en misiones en el exterior o embarcados en buques de la Armada han ejercido, en los últimos días, su derecho al voto por correo para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

La Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa coordina el proceso de acuerdo con el procedimiento fijado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), que señala que la participación ha sido muy alta.

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También se ha contado con el apoyo de la embajada de España para la votación del equipo de oficiales de enlace que se encuentran desplegados en Dakar (Senegal).

El procedimiento para el personal desplegado en operaciones en el exterior se articula de forma análoga al voto por correo. Un representante comisionado por el Ministerio de Defensa se desplaza hasta la zona de operaciones portando la documentación electoral nominal de los solicitantes.

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En el caso de los militares integrados en la misión de Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL), han ejercido el voto tanto el personal de la brigada que se ubica en la base Miguel de Cervantes, en Marjayún, como los desplegados en otras posiciones y los que se encuadran en el Cuartel General de Naqoura.

La recogida de votos en los buques de la Armada se ha efectuado durante las escalas en puerto. Los marinos embarcados en el buque de aprovisionamiento de combate Patiño, la fragata Blas de Lezo y el cazaminas Turia, integrados en las agrupaciones permanentes de la OTAN en el mar Mediterráneo, han votado en los puertos de El Pireo (Grecia) y Aksaz (Turquía).

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El voto de la dotación del Buque de Acción Marítima Meteoro, actualmente en el golfo de Guinea, se recogió en Libreville (Gabón) mientras que los del personal embarcado en la fragata Santa María se hizo durante su escala en Port Victoria (Seychelles). EFE

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