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Madrid, 27 nov (EFE).- El adiós a la competición de MotoGP, anunciado este viernes por el piloto español Marc Márquez, tras proclamarse campeón la semana pasada en Portugal, ha provocado un aluvión de reacciones que trascienden el mundo del deporte y han alcanzado a la política.

Así, el jefe del Ejecutivo y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha asegurado que Marc Márquez "se despide de MotoGP como lo hacen las leyendas: en lo más alto".

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"10 títulos mundiales, una trayectoria inigualable y una remontada que demuestra que nunca hay que dejar de luchar. Tu ejemplo de superación ya forma parte de la historia de nuestro deporte. Gracias por tantas alegrías, Marc. ¡Te deseo mucha suerte!", publicó Sánchez en sus redes sociales.

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que Marc Márquez es una "leyenda del motociclismo".

"Se retira una leyenda del motociclismo. El piloto de Cervera anuncia su adiós como solo pueden hacerlo los campeones: desde lo más alto. Deja un palmarés histórico y el ejemplo más luminoso de que siempre merece la pena volver a intentarlo. Un inmenso orgullo para los españoles", señaló en sus redes sociales.

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"Gracias, @marcmarquez93 , por hacernos soñar y ganar tantas veces", apuntó.

Además, el Real Madrid ha enviado un mensaje de reconocimiento a Marc Márquez, al que calificó como "uno de los más grandes deportistas españoles de la historia".

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Tras su decisión, hecha pública por el piloto en la mañana de este viernes, el club blanco señala en sus redes sociales que "quiere expresar su reconocimiento, su admiración y su cariño a quien ya es uno de los más grandes deportistas españoles de la historia".

"Todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida para él y su familia", apuntó el Real Madrid.

"Eres historia del deporte mundial y una inspiración para todos", aseguró el exjugador de baloncesto Pau Gasol en un mesaje hacia Marc Márquez, que anunció este viernes su retirada del Mundial de MotoGP cuando concluya la temporada este domingo.

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"Cuando empezaste, ya sabíamos que nos harías vivir grandes cosas, pero tu capacidad de superación, compromiso y esfuerzo han dejado una huella que va mucho más allá de tus victorias", publicó el exjugador catalán.

"Eres historia del deporte mundial y una inspiración para todos. ¡Enhorabuena por todo lo que has conseguido, @marcmarquez93!", añadió Gasol, quien acompaña su texto con un par de fotos junto al campeón mundial de MotoGP.

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Por su parte, el tenista español Carlos Alcaraz reaccionó este viernes con incredulidad a la noticia de la retirada de su compatriota Marc Márquez de MotoGP: "No, ¡qué dices!", afirmó el tenista desde Bolonia, donde disputa la Copa Davis, tras valorar, a la salida de su entrenamiento, que "los grandes se retiran en lo más alto".

Fue el capitán de España, David Ferrer, quien le comunicó al murciano, antes de saltar a la pista para entrenarse, que Márquez, ganador la pasada semana de su octavo título mundial de MotoGP en Portimao (Portugal) y el décimo de su carrera deportiva, no volverá a competir en la máxima categoría del Campeonato Mundial de Motociclismo.

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Alcaraz reaccionó entonces con visible sorpresa y profirió varios "¡Hostia! (sic)", como muestra de su asombro.

Tras completar su entrenamiento en la pista central del Supertennis Arena de Bolonia, Alcaraz comentó, según pudo saber EFE, que sólo "los grandes se retiran en lo más alto".

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Posteriormente, Ferrer dijo ante los medios, entre ellos esta agencia, que Márquez fue "un orgullo" para el deporte español, que le hizo disfrutar como aficionado y que se retira "siendo el mejor".

El Barcelona expresó su emoción al conocer la retirada del piloto español de MotoGP Marc Márquez y aseguró que para el club "es un orgullo ver a una leyenda llevar los colores del Barça en su corazón".

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"Por cada kilómetro del viaje, cada regreso y nunca rendirse. Felicidades por una carrera histórica. Es un motivo de orgullo ver a una leyenda deportiva que lleva los colores del Barça en su corazón. Gracias por hacer que nuestros corazones latieran con fuerza en cada pista, y te deseamos la mejor de las suertes en tu futuro", dijo el club catalán en un mensaje publicado en X acompañado de fotos de Marc Márquez con la camiseta del club y visitando las instalaciones deportivas.

Asimismo, fueron surgiendo otras reacciones en el mundo del deporte. Aleix Espargaró, expiloto y ciclista español del equipo estadounidense Lidl-Trek, aseguró que se retira el "mejor piloto" de la historia y que fue "todo un orgullo" disputar las carreras a su lado durante "tantos años", un total de doce temporadas consecutivas en la categoría reina de MotoGP.

Además, desde la Real Federación Motociclista Española (RFME) se presentó el 27 de agosto su candidatura a los Premios Nacionales del Deporte 2025, firmada por su presidente, Ignacio Verneda. El Consejo Superior de Deportes (CSD), tras la solicitud emitida por la Federación, le concedió el 15 de octubre el Premio Rey Felipe, que distingue al deportista español más destacado del año correspondiente al 2025.

"Esa capacidad de superación tuvo este año reconocimiento institucional. Marc es el mejor ejemplo de lo que significa el motociclismo español: talento, trabajo y una capacidad de superación única. Ha llevado nuestro deporte a lo más alto durante casi dos décadas y ha inspirado a toda una generación de pilotos. Desde la Federación solo podemos darle las gracias y desearle lo mejor en esta nueva etapa", dijo Verneda, en un comunicado de despedida a Marc Márquez.

El equipo Honda también le dio la enhorabuena en X por su "increíble carrera" y afirmó que "no hay nadie como él".

Sus compañeros de profesión quisieron sumarse a los mensajes de apoyo, el piloto francés Fabio Quartararo admitió que "siempre" lo ha admirado.

"La forma en que has seguido creyendo en ti mismo a través de los momentos más difíciles me enseñó mucho sobre lo que se necesita para ser un campeón. Fue un honor competir contigo. Disfruta de tu jubilación, Marc. Te lo has ganado todo", dijo Quartararo junto a las fotos con el piloto español.

El piloto español Marc Márquez anunció este viernes, momentos antes de iniciar la tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, que se retiraba de la competición de MotoGP. Esta noticia se conoce días después de sumar el título mundial, octavo en la máxima categoría y décimo en su trayectoria profesional.EFE