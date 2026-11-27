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Ceuta, 27 nov (EFE).- La Policía Local de Ceuta ha encontrado a un grupo de doce migrantes, entre ellos varias mujeres, que vivían de forma ilegal en una casa, donde permanecían desde finales de julio, cuando se produjo la entrada masiva desde Marruecos.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la localización se ha producido durante una actuación en una vivienda situada en la barriada del Príncipe Alfonso, donde se tenía constancia de la presencia irregular de personas en su interior.

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Los agentes localizaron a doce personas, todas de nacionalidad marroquí, entre ellas varias mujeres, que han sido identificados y se han activado los protocolos y trámites previstos en la legislación en materia de Extranjería.

En el momento de la intervención policial no se encontraba en el interior el propietario de la casa, por lo que no ha podido ser arrestado.

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El operativo se ha desarrollado un día después de que la Guardia Civil de Ceuta interviniera en otras dos casas-pateras en las que se escondían a migrantes que entraron en la ciudad a finales de julio, una intervención que se saldó con la localización de diez migrantes y la detención de dos personas por favorecer la inmigración irregular.

Los registros se produjeron sobre varias viviendas en los barrios del Sarchal y el Príncipe donde se tenía constancia de la ocultación de inmigrantes y se detuvo a dos personas como presuntas autoras de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra la salud pública, al encontrar también resina de hachís en uno de los inmuebles. EFE

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