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Madrid, 27 nov (EFE).- En 2025, un total de 2.930 mujeres donaron más de 14.600 litros de leche y de ellos se distribuyeron algo más de 11.100, con los que se pudo tratar a 4.738 recién nacidos en 89 hospitales, según los datos proporcionados este viernes por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Por primera vez, la ONT incorpora en su Memoria Anual de Actividad los datos de donación de leche humana y materia fecal, de la que el año pasado se contabilizaron 485 donantes evaluados aunque sólo 48 (9,9 %) fueron eficaces.

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Gracias a estos 48 donantes se hicieron 525 donaciones de microbiota fecal notificadas, la mayor parte en Cataluña. Asimismo, se notificó la preparación de 1.083 unidades de microbiota fecal para trasplante, de las cuales se distribuyeron 157 (14,5 %), y se realizaron 103 trasplantes en 76 receptores.

Respecto a la leche humana, 2.930 mujeres donaron 14.624 litros en los 22 bancos de leche activos en España; de ellos, se distribuyeron 11.104, un 6 % más que el año anterior, lo que permitió tratar a 4.738 recién nacidos (un 4 % más) en 89 hospitales, lo que supone el tratamiento de 14,7 de cada 1.000 niños nacidos en nuestro país.

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La recopilación de esta información está en línea con el Reglamento Europeo sobre Sustancias de Origen Humano que será de aplicación obligatoria en agosto de 2027; la ONT ha sido designada recientemente mediante un real como Autoridad Nacional SoHO y como Autoridad Competente a nivel nacional de tejidos y células no reproductoras, leche materna, microbiota y componentes sanguíneos para uso diferente a la transfusión o al fraccionamiento.

Un total de 6.140 personas (5.186 de ellas tras fallecer) donaron tejidos para trasplante en 2025 y, además, se obtuvieron 984 calotas para autotrasplante, lo que sitúa la tasa global de obtención de tejidos de 145 por millón de población (p.m.p.). Con este gesto se pudieron hacer 51.247 implantes de todo tipo.

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Aunque la obtención de tejidos sufrió un descenso global del 4 % con respecto a 2024, cuando se concentró en la donación de membrana amniótica, cuya obtención se ajusta a la demanda clínica, y en la donación en vida de tejido osteotendinoso, la donación tras el fallecimiento creció un 4,6 %, impulsada especialmente por el aumento de la de tejido ocular, que subió un 4,8 %.

Por comunidades, Cataluña lideró la donación de tejidos tras el fallecimiento (267,5), seguida de Navarra (114,7) y Cantabria (103,4), que fue además donde más creció (un 177 %), más que en La Rioja (85 %) y Aragón (44 %).

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De tejido osteotendinoso (mayoritariamente hueso), el más numeroso en cuanto a disponibilidad y uso clínico, se registraron 2.667 donantes (1.241 fallecidos y 442 vivos). El que se dona con más frecuencia en vida es la cabeza femoral tras una cirugía de prótesis de cadera.

A todo ello se suma la obtención de 984 calotas para uso autólogo.

Durante 2025 se dispuso de 56.174 unidades/piezas de este tipo de tejido, el más numeroso, la matriz ósea (21.700), seguido del material óseo de relleno (16.406).

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Se realizaron 32.052 procedimientos, la mayor parte cirugía ortopédica y maxilofacial (27.474), seguidas de cirugías dentales, implantes principalmente (4.329), y otras aplicaciones (249).

Un total de 4.993 personas donaron córnea o esclera tras fallecer, un 5 % más que en 2024, lo que permitió realizar 7.037 implantes de tejido ocular en España, la mayor parte trasplantes de córneas (5.929).

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Además, 354 personas donaron piel tras fallecer, con la que se pudieron hacer 250 implantes de tejido cutáneo, principalmente para el tratamiento de heridas y quemaduras.

La donación de tejido cardiaco registró 250 donantes, 18 de ellos pediátricos; en general, se trata de bebés cuyas familias desean donar el corazón y no pudieron por diferentes motivos que no impiden la donación de válvulas cardiacas.

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El reemplazo valvular es el procedimiento más habitual para el que se utiliza el tejido cardiaco, y de este tipo se hicieron 212 implantes, mientras que en 42 casos se destinó a reconstrucciones cardiacas y en 13 a otro tipo de intervenciones.

Los donantes de segmentos vasculares (arterias y venas) crecieron un 21 %, y gracias a ellos se culminaron 235 procedimientos de implante de tejido vascular, un 25 % más.

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Finalmente, 521 mujeres donaron placenta y se hicieron 11.406 procedimientos de implante de tejido placentario. Su uso mayoritario es la aplicación de gotas de extracto de membrana amniótica para uso oftalmológico, con un total de 8.861 procedimientos. EFE