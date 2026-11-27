28/05/2024 Personal militar ucraniano en el periodo de instucción. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA CÓRDOBA BRI X

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La Brigada 'Guzmán el Bueno' X, con base en Cerro Muriano (Córdoba), vuelve a ser la unidad base generadora de la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea en apoyo a Ucrania (Eumam-UA), para la formación de militares de dicho país, bajo el mando del general Jesús Manuel Martínez Victoria, como director del Training Coordination Center de la Eumam, y con el coronel Ignacio Armada como segundo jefe.

Según ha informado la BRI X en una nota, el despliegue del contingente comenzará el próximo 29 de noviembre y la transferencia de autoridad tendrá lugar el 3 de diciembre. El despliegue que tendrá una duración de seis meses, estará formado por un contingente de alrededor de 150 militares, en su mayoría pertenecientes al Regimiento 'La Reina' 2 y completado por otras unidades de la Brigada cordobesa.

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Para el cumplimiento de la misión, Eumam IX se articula en un Cuartel General que tendrá su sede en el Acuartelamiento 'Diego Porcelos', en Burgos, encargado de coordinar, programar y dirigir las actividades de formación de los militares ucranianos.

El otro componente del contingente es la Unidad de Formación de Combate (UFC), que se ubicará en el Acuartelamiento 'Álvarez de Castro', en San Clemente Sasebas (Gerona), al mando del teniente coronel Avilio Carrasco. La componen personal del Batallón 'Princesa' y del Batallón de Zapadores X y se organiza en una plana mayor de mando, una unidad de formación básica, una unidad de formación específica y una unidad de servicios.

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La UFC impartirá formación a efectivos de las Fuerzas Armadas Ucranianas mediante módulos de una duración prevista de siete semanas. Los contenidos incluyen formación básica del combatiente, ejercicios de tiro estático y de fuego y movimiento, limpieza de trincheras, empleo de explosivos, integración de sistemas no tripulados, procedimientos de ingenieros y atención táctica a bajas en combate.

El mandato de la Eumam-UA tiene como objetivo contribuir a recuperar y reforzar las capacidades militares de las Fuerzas Armadas Ucranianas, para que puedan defender la integridad territorial y la soberanía de su país, así como proteger a la población civil.

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Para ello, la misión proporciona formación individual, colectiva y especializada en territorio de los estados miembros de la Unión Europea, mediante un programa flexible y adaptado a la evolución de las necesidades de Ucrania.