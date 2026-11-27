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Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), 27 nov (EFE).- El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha señalado este viernes que conseguir entre 11 y 12 escaños el próximo 29N es un objetivo "razonable", lo que supondría incrementar entre cuatro y cinco diputados respecto a los resultados de 2023.

En declaraciones a los periodistas desde Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), Junqueras ha llamado a votar a Esquerra, especialmente en las demarcaciones de Girona, Tarragona y Lleida, donde los republicanos buscan conseguir un segundo diputado en cada provincia y ha asegurado que se los disputan con el PP y Vox.

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"Todos los electores de Girona, Lleida y Tarragona deben saber que si no votan a ERC, probablemente Esquerra no conseguirá el segundo diputado en sus provincias, y en cambio quien ganará un diputado será el PP o Vox", ha afirmado.

El líder de ERC ha hecho un balance "extraordinariamente positivo" de esta campaña electoral: "El ambiente de toda la campaña es fantástico y ahora tenemos el reto de intentar que este ambiente se maximice en el número de votos y en el número de escaños".

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Al ser preguntado por el objetivo de diputados que se marca para el 29N, ha señalado: "Esto siempre es muy difícil de decir y puede sonar muy pretencioso si digo una cifra que os parezca alta, pero estoy convencido de que en estos momentos debemos estar entre los 11-12 diputados. "Creo que eso es una cifra razonable".

El líder de ERC ha señalado que estas elecciones son el inicio de un "largo ciclo electoral", que seguirá con las elecciones municipales de 2027 y las catalanas de 2028.

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"Ante el escenario de un posible gobierno del PP y Vox, o ante el escenario de un gobierno socialista que siempre arrastra los pies y al que todo le da pereza, es importantísimo alinear todas las instituciones de nuestro país", ha subrayado. EFE