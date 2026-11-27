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Marbella (Málaga), 27 nov (EFE).- El líder del PP andaluz y presidente de la Junta, Juanma Moreno, cree que el único objetivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el final de campaña es "sobrevivir" y mantener su aforamiento en el Congreso ante posibles nuevas causas, porque sabe que la justicia "es lenta, pero llega".

Moreno, que ha participado en un acto de campaña en Marbella, ha dicho que el domingo los españoles darán a Sánchez la respuesta que en el debate "no se atrevió" a darle al dirigente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando le preguntó si dimitiría si pierde las elecciones.

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"Sabe que no va a seguir de presidente, lo único que quiere es seguir en el Congreso con su aforamiento", ha señalado Moreno, quien ha indicado que Sánchez convocó las elecciones antes de que se abrieran nuevas causas sobre las "numerosas situaciones corruptas" en torno a su gobierno, ya que él como presidente tiene información "privilegiada".

La única preocupación de Sánchez, según Moreno, es "seguir con los mandos" del PSOE y que el partido "le pague los abogados".

Ha defendido que Feijóo fue "un caballero, un presidente" y estuvo "a la altura" cuando dijo que él sí dimitirá si pierde, frente al "silencio" de Sánchez: "No se quiere ir porque le tiene miedo a la justicia" y a la "corrupción generalizada" en el gobierno.

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"El domingo le daremos la respuesta que él no se atrevió a dar, que se acabó su tiempo y que llega un tiempo nuevo con el PP", ha añadido.

Ha manifestado que en los mítines, en las entrevistas y en los debates se ha visto que Sánchez siempre está "manipulando, faltando a la verdad, intentando engañar a todos" y ha criticado que lo único que sabe hacer es "apelar al miedo" para que no se vote al PP.

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Ha hecho un llamamiento al voto a su partido el 29N y ha pedido que, cuando se coja la papeleta, se recuerde cómo en ocho años "ha crecido el narcotráfico" en toda Andalucía; se recuerde la falta de recursos y apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad; la "invasión" de Ceuta o de El Hierro; los accidentes ferroviarios; todas las "mentiras" de Sánchez con Podemos, Bildu o Puigdemont; o la corrupción y el usar a las mujeres "como mercancía" por parte de Ábalos y Koldo. EFE

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