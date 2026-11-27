19/11/2026 El candidato del PSC al Congreso por Barcelona, Jordi Hereu, durante una conferencia, en el Hotel Melià, a 19 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La conferencia de Hereu forma parte del ciclo de desayunos organizado por Barcelona Tribuna con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre (29N). POLITICA David Zorrakino - Europa Press

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El ministro de Industria y candidato del PSC a las elecciones generales por Barcelona, Jordi Hereu, ha apelado a los votantes tradicionales del espacio político de Junts para que apoyen a los socialistas en una "concentración histórica" del voto para blindar el autogobierno de Cataluña ante la amenaza que supondría un eventual Gobierno del PP con Vox, según él.

"Esto no es una opa, es una apelación a la responsabilidad", ha dicho en una rueda de prensa este viernes organizada por la ACN, en que ha sido más claro que en toda la campaña para solicitar el voto de los catalanistas, pidiendo que emitan un voto estratégico en esta elección.

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"No tienen por qué dejar sus principios, pero ahora y aquí, cuando la amenaza está a tres días, ciertamente también pido el apoyo de mucha gente de Junts para defender el autogobierno de Cataluña", ha expuesto.

Hereu ha manifestado que el voto que directamente permitirá investir a Pedro Sánchez, en todas las circunscripciones catalanas, es el del PSC: "A todo el mundo les digo: si nosotros no ganamos, todos pierden. Ahora lo que está en juego es que podamos hacer estas alianzas", ha dicho.

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Ha rechazado que un mensaje de este tipo pueda posteriormente dificultar las relaciones con los de Carles Puigdemont si vuelven a ser necesarios tras el 29N: "Nosotros queremos contar con cualquier grupo que pueda formar parte de una mayoría. Lo hemos hecho en el pasado, lo haremos en el futuro".

Preguntado por el concierto económico, condición que Junts ha puesto a una nueva investidura, ha respondido que no es viable: "Intentar maximizar algo que sabes que no será factible en mayoría es una estrategia que no ha sido funcional. No nos permite avanzar".

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EL 'CALLADITA' DE FEIJÓO

Hereu ha valorado el debate a cuatro entre los candidatos a la presidencia y, sobre la polémica por el 'calladita' del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, ha dicho que debería disculparse: "Creo que estaría bien que lo hiciera, que se equivocó".

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Y ha dicho que el 'calladita' es fruto de una "actitud clarísima de machismo", que no pudo disimular, y que se refuerza por la posible alianza con Vox tras las elecciones, que no condena la violencia machista, ha añadido.

LO QUE HARÁ SÁNCHEZ TRAS EL 29N

Sobre la petición de Feijóo a Sánchez de aclarar si dejará el escaño en caso de perder, ha evitado valorarlo porque dice que salen a ganar, y ha criticado la debilidad del líder popular: "Al señor Feijóo seguramente le echarán fuera, ¿no? Como ya sacaron al señor Casado. Tiene motivos para estar nervioso, porque una de las grandes características del señor Feijóo, de las cosas que a mí más me ha golpeado, es su enorme debilidad".

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Y también ha rechazado que Sánchez se pueda apartar para investir a otro presidente socialista como ha solicitado Junts: "Nosotros no aceptaremos, porque los liderazgos, si me permiten, los escogemos nosotros".

EL VOTO POR CORREO

Respecto a la decisión del PP de este viernes de llevar ante la Junta Electoral Central supuestas irregularidades en el voto por correo, ha criticado que expresen dudas sobre el sistema electoral: "Esto lo hacen los perdedores".

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Y ha lamentado que esto no había sucedido nunca en democracia, y que es algo que el PP hace desde la llegada de la extrema derecha: "Tenemos un sistema electoral tan magnífico, tan garantista... Toda la vida ha funcionado. ¿Qué está cambiando? Nada. Lo único que han cambiado son ellos, que han pasado de una derecha homologable a nivel europeo a ser unos aprendices de".