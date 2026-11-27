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Eibar (Gipuzkoa)/Burgos, 27 nov (EFE).- El Eibar vuelve a Ipurua para jugar este sábado ante el Burgos en un duelo clave por alcanzar la zona de promoción en la que ya está instalado el cuadro visitante y a la que pretende llegar el conjunto vasco, tres puntos por detrás y un partido pendiente.

El Eibar lleva seis jornadas sin conocer el triunfo y este hecho le ha supuesto perder una plaza entre los seis primeros que ha ocupado ininterrumpidamente desde la cuarta jornada. Incluso llegó a estar de líder de la categoría durante una jornada, de manera que quiere regresar cuanto antes a los puestos de de la zona alta. Todo pasa por volver a sumar de tres, en este caso, contra un rival directo.

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Para este enfrentamiento Jokin Aranbarri podrá contar con casi todos sus jugadores, salvo los tres lesionados que llevan varias jornadas en el dique seco, Juan Bernat, Elijah Gift e Imanol García de Albéniz, que todavía no han conseguido entrenar con el grupo.

La alineación inicial será muy similar a la de los últimos partidos, con la principal duda en la punta, en la que se vienen alternando Javi Martón y Jon Bautista. Está vez el de Errenteria parece tener más papeletas para ocupar esta posición.

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El resto del once inicial puede ser el mismo de la pasada semana en Montilivi ante el Girona.

Por su parte, el Burgos visita Ipurua con el objetivo de prolongar su buena dinámica, consolidar las sensaciones positivas de las últimas jornadas y alargar la mala racha del Eibar.

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El técnico blanquinegro, Sergio Francisco, recupera efectivos para la cita en tierras guipuzcoanas, con David González como única baja confirmada.

Jon Karrikaburu ha completado prácticamente toda la semana de entrenamientos con el grupo, mientras que Brais trabaja con una máscara protectora sin problemas.

Pese al buen momento del conjunto burgalés, el entrenador evita mirar la clasificación y considera que su equipo todavía tiene recorrido.

“Estamos bien y competimos cada semana, pero aún tenemos más margen de mejora”, señaló.

Francisco advirtió de la dificultad de enfrentarse a un rival al que considera uno de los equipos más completos de la categoría, tanto por la calidad de sus futbolistas como por su comportamiento colectivo, independientemente de sus últimos resultados.

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“Van a salir con ganas de romper esa racha y nosotros vamos a tener que estar muy bien si queremos puntuar en Ipurua”, explicó el preparador, quien incidió en la necesidad de mostrar solidez en todas las fases del juego y aprovechar las debilidades del adversario.

El técnico también destacó la competitividad interna de su plantilla y la importancia de las rotaciones, así como la aportación de los jugadores que salen desde el banquillo, determinantes en varios encuentros.

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-- Alineaciones posibles:

Eibar: Magunagoitia, Álvaro Rodríguez, Nolaskoain, Arana, Arbilla, Mada, Aleix Garrido, Adu Ares, Magunazelaia, Guruzeta y Bautista.

Burgos: Cantero, Lizancos, Oier Luengo, Grego Sierra, Vilarrasa, Galdames, Vencedor, Dadie, Curro, Javi Llabres y Alex Flores.

Arbitro: Pendiente de designación por el Comité.

Estadio: Ipurua (Eibar).

Día y hora: Sábado 28. 18.30 horas. EFE.

lrb/is/vfr/apa