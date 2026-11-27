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Alicante, 27 nov (EFE).- Un total de trece nuevas donaciones y cinco ampliaciones de fondos ha registrado este año el Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante (UA), entre las que figuran documentación sobre el exilio republicano en el norte de África y fotografías de la Guerra Civil de la Agencia Keystone.

En concreto, la ampliación del portal sobre el exilio republicano en el norte de África permite consultar nuevas biografías y los listados de españoles en los campos de trabajo forzados de Bouarfa (Marruecos) y Colomb Béchar (Argelia).

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Por otra parte, el Archivo de la Democracia contiene 135 instantáneas de las agencias Keystone y Fulgur relativas al conflicto de la Guerra Civil española, abarcando desde 1935 a 1939.

En estas imágenes se puede encontrar gran disparidad de escenarios: se contemplan distintos puntos del frente del conflicto y se retratan personalidades, combatientes, civiles e, incluso, los daños ocasionados por los combates.

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Destacan especialmente las fotografías acerca de la participación de los civiles a través las milicias, la vida en las trincheras y los efectos de los diversos bombardeos.

Las instantáneas están acompañadas en el reverso por las notas mecanografiadas y en francés que se enviaban a la sede de Keystone en París, cuyos sellos varían entre Keystone View Company, Keystone Press Agency o Keystone Agence Photographie, a la vez que se describe la escena capturada y se anotan códigos para la organización del archivo fotográfico.

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Entre los escenarios que se pueden observar en la colección se encuentran imágenes de los frentes en Madrid, Aragón, Valencia, País Vasco o Andalucía, con ciudades como Madrid, Toledo, Huesca e Irún. Incluso de algunos exiliados llegados a Francia, especialmente provenientes de la zona vasca. EFE