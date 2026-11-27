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Albacete/Santa Cruz de Tenerife, 27 nov (EFE).- El Albacete pondrá a prueba la efectividad del Tenerife en su visita al Carlos Belmonte, que espera más efectividad de su equipo tras perder su último partido en Burgos, frente a un rival enlaza seis jornadas sin perder, pero ha encajado gol en todas sus salidas.

Pese a su situación en descenso y el último resultado no hay preocupación en el seno del cuadro blanco porque se mostró muy superior a su rival y su entrenador, Joseba Etexeberría, entiende que el trabajo "está siendo el adecuado".

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"Me preocuparía si no llegásemos mucho y dependiésemos de ser más efectivos en las pocas ocasiones, pero, siendo así, sé que solo hay que poner el foco en eso y terminarán llegando los goles", aseguró.

Sobre el Tenerife, ha advertido que es "uno de los buenos equipos de la categoría" y que espera sepan estar "muy atentos" en "las segundas jugadas, en las que es muy bueno Enric Gallego, e intensos en las ayudas tras los duelos".

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El preparador vasco cuenta con las bajas de larga duración, Obeng y Puertas, a los que se suman los defensores Javi Moreno y Gámez, el centrocampista San Bartolomé y el delantero Higinio.

Ramis recupera a Corpas, tras cumplir tres partidos de sanción, y es probable que regrese a la titularidad.

El Tenerife encara el duelo tras mantener su portería imbatida de forma consecutiva en sus partidos en casa ante Ceuta (2-0) y Mallorca (0-0) y encadenar seis jornadas sin conocer la derrota, pero con una asignatura pendiente.

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El conjunto blanquiazul ha encajado goles en todos sus encuentros fuera de casa y con el objetivo de intentar corregirlo, el entrenador del equipo isleño, Álvaro Cervera, valora cambiar el sistema y jugar con un 1-5-3-2, para igualar así el dibujo del Albacete.

Con ese modelo de juego el Tenerife fue capaz de golear en la Copa del Rey al Badajoz (2-5), aunque tuvo que modificarlo al inicio de la segunda mitad cuando fue expulsado Roko Jureskin como central zurdo.

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Además de los lesionados de larga duración como Salifo y Álassan, tampoco estarán disponibles el extremo Baba Diocou y el delantero Víctor Moreno, cuyas molestias de pubis le impiden jugar sin dolor, y Cervera ha reconocido que en esas condiciones, prefiere no convocarlo.

Alineaciones probables:

Albacete: Mariño; Lorenzo, Lluís López, Vallejo, Neva, Corpas, Pacheco, Ortuño, Valverde, Rober y Álex Rubio.

Tenerife: Dani Martín; César Álvarez, Viereck, José León, Landázuri, David Rodríguez; Fabricio, Jesús Álvarez, Nacho Gil; Gomis y Enric Gallego.

Árbitro: Pablo Morales (C. Andaluz)

Estadio: Carlos Belmonte

Hora: 16.15h.EFE

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