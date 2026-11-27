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La Restinga (El Hierro), 27 nov (EFE).- El primer cayuco que ha desembarcado este viernes en el muelle de La Restinga, en El Hierro, llevaba a bordo a 111 personas, de las cuales cuatro mujeres y 12 menores, uno de ellos con ceguera total bilateral.

Según la información recabada por los servicios de emergencia, esta primera embarcación precaria que ha llegado a El Hierro partió hace una semana desde Dakar con personas de Senegal, Gambia y Guinea Conakry.

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La llegada a puerto se ha producido a las 11:35 horas a la espera de que se produzca el desembarco del cayuco rescatado a unos 62 kilómetros al sur de La Restinga con varias personas fallecidas y del que fueron evacuadas otras seis en helicóptero. EFE

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(foto) (vídeo)