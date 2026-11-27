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El Ministerio de Defensa ha asegurado que, junto con la Unidad Militar de Emergencias, tomará las "medidas" para que el personal desplegado el El Hierro por la crisis migratoria pueda "ejercer su derecho al voto" en las elecciones generales de este domingo.

Así lo ha trasladado este viernes el Departamento dirigido por Margarita Robles a través de un comunicado en el que destaca que este derecho "ha estado garantizado hasta la fecha" e incide en que así se comunicará a la Junta Electoral Central.

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El Ministerio ha respondido así al Partido Popular que este viernes ha solicitado a Defensa que "adopte las medidas necesarias, como la organización de turnos o relevos y el traslado de los afectados" para que los militares desplazados por la emergencia declarada este jueves puedan votar.

Un reclamo que los 'populares' también han hecho llegar a la Junta Electoral Central, que poco después ha pedido al Ministerio que posibilite el sufragio de los militares movilizados a El Hierro.

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