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Las Palmas de Gran Canaria, 27 nov (EFE).- La Fiscalía alerta de que decenas de menores de los cayucos han salido de Canarias al cargo de parientes de segundo o tercer grado, que no son sus tutores, muchas veces hermanos de no más de 19 años, sin que las instituciones se cuestionen qué será de ellos o, simplemente, si irán al colegio.

"Con un menor español no lo permitiríamos. Lo declararíamos en desamparo y se activarían los servicios sociales. Pero, legalmente, no hay diferencia. Es una discriminación que afecta a los derechos y el futuro de esos niños", señala a EFE la fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García, "muy preocupada" con lo que ocurre.

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La situación no es nueva, precisa, sino que se arrastra desde hace años, pero con las llegadas masivas de las últimas semanas se ha acentuado, porque muchos de los cayucos están llenos de menores de Senegal, Gambia o Mali al cargo de un tío, de un primo o, sobre todo, de un hermano mayor ya adulto, pero todavía casi adolescente.

A la mayoría de esos menores los empuja fuera de Canarias la inercia de favorecer su traslado a recursos de la península para descongestionar los centros de primera acogida de las islas, necesarios para seguir atendiendo a los recién llegados a las costas.

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Sus primeros días en la península los pasarán en un centro para unidades familiares concertado con alguna ONG. Sin embargo, ¿qué ocurre con ellos cuando acabe su estancia en la red humanitaria?: "Quedan al cargo de un hermano que, además, estará desesperado por ponerse a trabajar y enviar dinero a casa, y los perdemos de vista. Salen fuera del circuito institucional", responde la fiscal.

"Si va a vivir de la beneficencia, si va a tener que ir a una chabola, a recoger lo que sea ahí fuera, y esas son condiciones... ¿No estaría mejor ese niño en un centro de menores?", plantea.

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Teseida García recalca que ella, como fiscal, no va a forzar que se rompa el vínculo familiar, ni pedirá que separen a un menor de su hermano, pero defiende que hay otra vía: declarar a esos niños en desamparo y buscarles un centro de menores donde sea posible que sigan manteniendo, sin trabas, la relación con sus parientes.

Esta representante del Ministerio Público, con más de dos décadas de experiencia en la Ruta Canaria, tiene claro lo que ocurriría si esos menores fueran españoles: "Si un joven español de 19 años se tiene que hacer cargo de su hermano de tres, cuatro o 12 años, ya te digo yo que el niño entra en desamparo, porque la realidad es que el hermano de 19 no tiene ni donde caerse muerto", advierte.

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En un caso así, prosigue, se activarían de inmediato los servicios sociales, empezando por los más cercanos, los del ayuntamiento de residencia. Sin embargo, añade, con niños que están fuera de su país y que carecen de toda red de apoyo familiar cerca, ni se plantea.

"En un eufemismo máximo, incoamos un expediente de menor en riesgo. Pero es mentira, porque el riesgo del menor extranjero que viene acompañado no es el mismo que el riesgo del menor español que está aquí, vigilado por los servicios sociales del Ayuntamiento, porque a él no lo vigila nadie, lo vigila la ONG", explica.

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De hecho, esta fiscal piensa que, con frecuencia, es mejor la situación legal del menor extranjero cuando llega solo que cuando viene acompañado de alguien que no es su padre o su madre.

Los menores inmigrantes son confiados con mucha frecuencia al cuidado de un hermano, de un primo, de un tío o un abuelo llegado en el mismo cayuco, cuando, en realidad, ninguna de esos parientes es su tutor. "El tutor de un menor lo tiene que designar un juez, pero ocurre que si abrimos esa vía, el procedimiento sería largo", apunta.

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"Ahora bien", se pregunta, "¿qué sucede si dentro de un mes en la península ese menor se cae por una escalera, es hospitalizado y se necesita que su tutor autorice una intervención? ¿Quién firma?". EFE EFE