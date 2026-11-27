Guardar

Cádiz, 27 nov (EFE).- El entrenador del Cádiz, Borja Jiménez, afirmó este viernes, dos días antes de recibir en un duelo andaluz al Córdoba, que su equipo "se ha liberado" después de conseguir en la pasada jornada de LaLiga Hypermotion una "buena victoria" ante la Real Sociedad B (0-3), la primera a domicilio en lo que va de temporada.

Jiménez manifestó en rueda de prensa que el siguiente objetivo, una vez abandonados los puestos de descenso, al haber ascendido hasta la decimoséptima plaza, es lograr una "victoria ante nuestra gente", precisó, en el encuentro del domingo en el estadio Nuevo Mirandilla.

PUBLICIDAD

El preparador cadista incidió en que "cuando se gana, la confianza aumenta" y los jugadores "asimilan mejor las cosas", si bien advirtió sobre el potencial del próximo rival, el Córdoba, octavo a un punto de los puestos de promoción de ascenso.

"Nos enfrentamos a uno de los equipos más en forma de la categoría en este momento. Tenemos la misma ambición de poder ganar y ser competitivos ante nuestra gente. Es lo que más ilusión nos puede hacer", subrayó el técnico abulense.

PUBLICIDAD

Borja Jiménez también se refirió a la próxima eliminatoria de la Copa del Rey en Ceuta, pero dejó claro que la prioridad inmediata es el compromiso liguero.

A su juicio, la competición copera resulta "muy positiva" en este momento de la temporada, especialmente porque permite dar participación a una plantilla que cuenta con "24 jugadores de campo", recordó, y que facilita que todos sus jugadores puedan tener minutos en un "viaje cómodo". EFE

PUBLICIDAD

jsb/cc/apa