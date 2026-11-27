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Vigo, 27 nov (EFE).- El centrocampista del Celta Fortuna Stefan Bajcetic sufre una sobrecarga en el abductor de la pierna izquierda, según revelaron las pruebas de imagen que le realizaron los servicios médicos del club gallego.

El exfutbolista del Liverpool se lesionó en el último partido liguero contra el Real Valladolid y será baja para el duelo del próximo lunes contra el Oviedo en el Carlos Tartiere.

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Un encuentro en el que podría reaparecer el internacional paraguayo Hugo Cuenca, quien ya ha empezado a trabajar con el grupo tras mejorar de la elongación en el sóleo izquierdo que sufrió jugando con su selección ante Japón. EFE

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