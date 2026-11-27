27/11/2026 La portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo (d), la alcaldesa de València y candidata al Congreso por la provincia de València, María José Catalá (i), durante el coloquio 'Hablemos de España', en el Ateneo Mercantil, a 27 de noviembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Este encuentro ha sido convocado a última hora como parte de la campaña electoral del PP debido a la presencia de Álvarez de Toledo hoy en la provincia de Valencia. POLITICA Rober Solsona - Europa Press

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La candidata número dos del PP al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha considerado que la "manipulación" del momento en el que el líder nacional del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, dijo "calladita" a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, durante el debate a cuatro organizado este jueves por la Academia de la Televisión es un síntoma del "apocalipsis cognitivo" de la izquierda en España, que "ya no es capaz de comprender" a sus rivales políticos por simple "desesperación".

De este modo lo ha manifestado durante su participación este viernes en València en el coloquio 'Hablemos de España', en el que ha intervenido junto con la alcaldesa de la ciudad y cabeza de lista del PP al Congreso por esa provincia, María José Catalá, moderado por el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, en el Ateneo Mercantil de la capital.

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Álvarez de Toledo ha aprovechado para reivindicar a las mujeres "fuertes y valientes que no van de víctimas" y "se plantan" ante la izquierda para "recuperar la decencia, la coherencia y la esperanza". "De eso van las elecciones", ha remarcado.

Sobre el debate a cuatro de la pasada noche, ha asegurado que vio a un Pedro Sánchez "ya desahuciado, póstumo, ya expresidente". "En el primer debate, el 'cara a cara', Sánchez perdió definitivamente la presidencia, pero anoche perdió el liderazgo de la oposición", ha considerado. Por eso, ha asegurado que este viernes los socialistas se están dedicando a la "manipulación" sobre el término 'calladita' de Feijóo, una técnica que ha calificado de "fraude".

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La candidata 'popular' ha insistido en que, cuando el líder del PP le dirigió a Colau este término, era para espetarle que se hubiera quedado "calladita" cuando Sánchez "huyó de Paiporta" (Valencia) tras la dana del 29 de octubre de 2024, catástrofe que dejó 234 víctimas mortales y provocó un año después la dimisión del entonces 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

"INTENTO DESESPERADO" DE "MANIPULACIÓN" POR "DESESPERACIÓN"

Álvarez de Toledo ha reprochado a la izquierda su "intento desesperado" de "manipular estas palabras", aunque ha augurado que será el "apocalipsis cognitivo de la izquierda", que "ya no es capaz de comprender a su rival político". "Simplemente, manipulación por desesperación", ha descrito.

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Así, ha remarcado que "calladitas se han quedado todos" los representantes de la izquierda tras la "destrucción" de la dana, "cuando Sánchez huyó de Paiporta", pero también cuando el Gobierno ha "colocado prostitutas en empresas públicas, cuando un ministro --en alusión a José Luis Ábalos-- contrataba a mujeres por catálogo, cuando la ley del 'solo sí es sí' rebajó condenas a cientos de agresores sexuales, cuando compraron las pulseras antimaltrato, con la invasión de Ceuta, con el apagón, con la corrupción masiva" y con los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda.

"No fue ni siquiera capaz de ir al funeral", ha reprochado al presidente del Gobierno sobre este último siniestro, ocurrido hace unas semanas en la provincia de Toledo. Con todo, ha argumentado que Sánchez ha acabado "abandonando a todo el mundo: a los valencianos, a los ceutíes, a las mujeres", ha enumerado.

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De hecho, Cayetana Álvarez de Toledo ha considerado que la "manipulación" del término 'calladita' es un "intento desesperado" a apenas "48 horas de las elecciones" generales de este domingo, 29 de noviembre, porque "saben que el cambio necesario e imprescindible de Feijóo ya está en marcha".

"ABRIR LA BRECHA" PARA CONSEGUIR UNA MAYORÍA "MUY FUERTE"

Para ello, la candidata número dos del PP al Congreso por Madrid ha llamado a conseguir una mayoría "muy fuerte" el 29N. Dicho esto, ha advertido de que, hasta la noche de este jueves, Sánchez seguía la "estrategia del fraude, el miedo y el odio" para "aplicar su manual de resistencia" ante la cita electoral con el propósito de "aglutinar a toda la izquierda" y "acercarse" al PP para "convertir la derrota en empate y decir que ni tan mal".

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"Me quedo atrincherado a sabotear toda legislatura", ha asegurado sobre la supuesta táctica del presidente del Gobierno y candidato a la reelección, que ha calificado de "trampa". En todo caso, frente a ello, ha subrayado que resulta necesaria una operación para "abrir la brecha" y conseguir "la máxima distancia entre el PSOE y el PP" para que la derrota de la izquierda sea "categórica" y la victoria de los 'populares' sea "contundente" y con ello lograr que Sánchez "no se vaya a la oposición, sino a su casa".

Para Álvarez de Toledo, la "desesperación" de Pedro Sánchez debe servir para que el PP consiga una "movilización masiva" porque, según ha reivindicado, España necesita "decencia y convivencia".

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Por otro lado, la candidata número dos del PP al Congreso por Madrid ha asegurado que comparte con el 'expresident' de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont que el presidente del Gobierno es "un inmoral, un cínico" y que tiene "una ambición desmedida por el poder". "Pero España no ha sido derrotada", ha corregido al líder de Junts. En este sentido, sobre las críticas a Sánchez y al actual PSOE, ha pedido escuchar también al expresidente del Gobierno socialista Felipe González.

((Seguirá ampliación))