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Barcelona, 26 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a uno de los principales implicados en una red acusada de estafar cerca de 460.000 euros a una persona simulando una compraventa de criptomonedas, justo cuando se reunía en Barcelona con otra potencial víctima.

Según ha informado hoy la Policía, los miembros de esta organización criminal preparaban minuciosamente cada encuentro con las víctimas, recreando escenarios y condiciones para transmitir una falsa sensación de seguridad y confianza y, bajo la apariencia de una operación comercial ventajosa, recurrían a distintos artificios para sustituir dinero auténtico por otro ficticio o sin valor.

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La Policía se puso tras la pista de esta organización, que emplea el método conocido como 'Rip Deal', tras la denuncia, este mes de noviembre, de una víctima que afirmó haber sufrido la sustracción de 460.000 euros de una aplicación de compraventa de criptomonedas.

La cantidad de dinero que la víctima creía estar ingresando en su cartera digital era desviada directamente a otra, controlada por la red.

Según la Policía, para mantener su engaño, los estafadores manipulaban la información que aparecía en la aplicación, de forma que la víctima creía que cada nueva cantidad de dinero que introducía se sumaba a su saldo, con lo que generaban una apariencia de normalidad.

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Los agentes descubrieron que la organización pretendía estafar a otra persona con el mismo método, por lo que la Policía estableció un dispositivo en Barcelona, donde se había concertado un encuentro con la potencial víctima, lo que permitió detener a uno de sus responsables cuando participaba en la reunión. EFE