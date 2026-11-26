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Madrid, 26 nov (EFE).- El jefe del Ejecutivo y candidato socialista, Pedro Sánchez, hará balance de Gobierno en el debate a cuatro de esta noche y expondrá el proyecto de "futuro" del PSOE con el que quiere seguir al frente de la Moncloa.

Según un comunicado del PSOE, el partido afronta el debate, organizado por la Academia de la Televisión, con los líderes de PP, Vox y Frente Amplio "con la tranquilidad de haber cumplido y con las ganas de hacer que España siga avanzando".

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Sánchez reivindicará los avances de su Gobierno "en empleo, salarios, pensiones y derechos" y explicará el proyecto que tiene para "seguir mejorando los salarios y las pensiones, dar un paso definitivo en materia de vivienda y continuar en la senda de traducir el crecimiento económico en derechos, oportunidades y mejores condiciones de vida".

Los socialistas han afirmado que esperan que en esta ocasión el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dedique más tiempo a explicar sus propuestas "y menos a difundir bulos, que es su especialidad" porque creen que los españoles "merecen un debate riguroso, en el que se confronten datos, políticas y proyectos de país".

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El PSOE destaca que el debate será "una oportunidad para ver juntos a PP y Vox, la coalición de la involución" y que Feijóo y Santiago Abascal podrán explicar "qué sacrificios quieren que hagan los españoles y de qué manera quieren cargarse el sistema de pensiones".

Sánchez estará acompañado en por Diego Rubio, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno; Lydia del Canto, secretaria de Estado de Comunicación; Rebeca Torró, secretaria de Organización y portavoz del PSOE; y Ana Manzano, directora de Comunicación del partido.

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Rubio será quien acceda al plató durante las pausas del debate y Torró ofrecerá una valoración posterior al debate desde la Academia. EFE