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Madrid, 26 nov (EFE).- La candidata de Podemos a la Moncloa, Irene Montero, ha pedido este jueves al Gobierno que tramite "de urgencia" las solicitudes de regularización extraordinaria de migrantes que siguen pendientes, ante la posibilidad de que haya un nuevo Ejecutivo tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

En declaraciones a los medios en una mesa informativa electoral en Madrid, Montero ha comentado que algunas organizaciones que están colaborando con migrantes en este proceso de regularización les han trasladado que hay "dificultades", "denegaciones" o "solicitudes de mayor documentación".

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"Estamos muy preocupadas por lo que pueda pasar después del 29 de noviembre", ha dicho.

Por ello, ha instado al Gobierno a tramitar "con urgencia todas las solicitudes que están pendientes" y a aprobar "todos los expedientes que están pendientes" para finalizar la regularización y no poner "en una situación de vulnerabilidad a personas migrantes por un trámite burocrático".

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"Necesitamos que se resuelvan todos los expedientes, que se resuelvan positivamente y poder garantizar que todas las personas que viven y trabajan en nuestro país tienen derechos", ha insistido. EFE