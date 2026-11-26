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Madrid, 26 nov (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha puntualizado este jueves a la Mesa del Tabaco que ha criticado el real decreto que prohíbe los sabores y aromas en los vapeadores que tiene 10 meses para adaptarse a sus directrices y que en cualquier caso "ha tenido" tiempo bastante para ir haciéndolo con anterioridad.

Así lo ha resaltado en declaraciones a los medios tras inaugurar el acto de presentación de los Estándares Europeos de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer organizada por la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil (FEFCI) al ser preguntada por el real decreto que regula determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y otros relacionados.

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Precisamente la naturaleza del acto, la de niños con cáncer, es lo que ha argumentado García para defender la nueva ley aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros: "No podemos volver otra vez a caer en la trampa de esas empresas que te venden tóxicos con sabor a mango loco o a fresa, lo siento mucho", ha enfatizado antes de subrayar que es algo que ni el Ministerio ni la sociedad pueden "permitir".

Cada día mueren en España 140 personas por enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco y, en el caso de los cigarrillos electrónicos y otros productos, "se ha abierto la puerta unos nuevos dispositivos que se han vendido de una forma inocua" con el joven y adolescente como principal público.

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Según la última Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES 2025) de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, el 27,1 % de los estudiantes de 14 a 18 años ha utilizado cigarrillos electrónicos durante los últimos 30 días, frente al 26,3 % de 2023.

Mónica García ha destacado que España ha estado siempre a la vanguardia en la lucha contra el tabaquismo y que "hace tiempo" que la sociedad "eligió salud". "No podemos dejar pasar que estos nuevos dispositivos afecten a la salud", ha remarcado.

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La nueva normativa, que da un plazo de 10 meses a la industria para adaptarse a sus directrices, regula los cigarrillos electrónicos sin nicotina, estableciendo requisitos de etiquetado o más información sobre el uso, almacenamiento, contraindicaciones, etc, e incorporar todos aquellos productos que no contemplaba la ley anterior como las bolsitas de nicotina.

Así, limita el uso de aromatizantes, permitiendo sólo los sabores y aromas del tabaco para evitar aquellos artificiales que resulten atractivos, "aquellas sustancias tóxicas que engañan a los jóvenes, a los niños y a las niñas que van a afectar a su salud".

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Frente a las críticas de la Mesa del Tabaco, que agrupa a toda la cadena de valor del sector, las empresas y usuarios de vapeo y los estanqueros, de la "apresurada" prohibición, la ministra ha respondido que la industria ha tenido tiempo más que suficiente para haber "estado atenta" a los pasos dados en países del entorno como Países Bajos, Finlandia, Estonia o Lituania en el mismo sentido que este real decreto.

Un real decreto que, en cualquier caso, se limita a regular "lo que ya se está regulando según los estándares europeos y teniendo en mente a las familias de los niños con cáncer, a las familias, los padres, las madres, y las sociedades científicas que no quieren volver a ver como una industria penetra para hacer caja con la enfermedad de la gente", ha concluido. EFE

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