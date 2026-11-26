31/03/2011 Una persona introduciendo un voto en una urna POLITICA ANDALUCÍA SOCIEDAD

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Las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, costarán al Estado un total de 243,4 millones de euros, lo que supone 23 millones de euros más que los comicios del 23 de julio de 2023, cuando el presupuesto ascendió a 220,8 millones de euros, según datos facilitados por el Ministerio del Interior.

La partida más elevada corresponde al operador postal, en este caso a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos (Correos) --encargado de prestar este servicio en los procesos electorales--, al que se destinan 104.000 millones de euros, lo que supone un 42,73% del presupuesto total.

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Además, un total de 89,5 millones irán a parar a las administraciones públicas; 36,04 millones, a la logística electoral; y casi 11 millones, a la difusión del escrutinio provisional y las telecomunicaciones.

El presupuesto para estos comicios, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior y recogidos por Europa Press, también contempla un apartado de 2,8 millones de euros destinados a otros imprevistos.

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En estas elecciones, las decimoséptimas de la reciente historia democrática, los ciudadanos podrán votar por primera vez, y si así lo desean, con el DNI digital después de que la Junta Electoral Central (JEC), organismo que arbitra los comicios, así lo autorizara el pasado día 6 el uso de este medio de identificación y lo avalara esta misma semana el Tribunal Supremo.

MÁS DE 60.000 DISPOSITIVOS DE LECTURA DEL DNI DIGITAL

Es por ello por lo que el Ministerio del Interior ha distribuido, a través de Correos, más de 60.000 dispositivos de lectura con unas instrucciones específicas sobre su utilización para que las personas puedan acreditarse ante las mesas electorales.

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Así, los electores que deseen identificarse con su teléfono móvil deberán abrir la aplicación MiDNI delante de la mesa electoral y obtener en ese momento el código QR temporal generado por la Policía Nacional, que certifica la autenticidad de los datos.

Y la mesa electoral dispondrá de un dispositivo móvil que tendrá incorporado el verificador QR de MiDNI y que le permitirá comprobar la identificación de forma segura mediante la lectura del citado código.

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Desde el 2 de abril de 2026 los ciudadanos tienen derecho a identificarse con el DNI digital en el móvil, y en la actualidad casi 2 millones de personas han registrado sus datos en la aplicación MiDNI de Policía Nacional y más de 1.7 millones han activado el DNI digital.

La seguridad del Documento Nacional de Identidad en el Móvil (MiDNI) ha sido evaluada y certificada por el Centro Criptológico Nacional (CCN), entidad dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

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